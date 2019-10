Liiklusõnnetus sulges Haapsalu-Tallinna maantee, kolm inimest sai viga

Politsei- ja piirivalveametist öeldi ERR-ile, et politsei sai teate 18.33, et Saunja küla lähedal on toimunud kokkupõrge kahe sõiduauto vahel.

Kokku põrkasid Audi A4 ja Isuzu D-Max. Õnnetuses said esialgsetel andmetel viga kolm inimest.

Audit juhtinud 29-aastase mehe vigastused on rasked ning ta toimetati haiglasse. Viga said ka Isuzu roolis olnud 68-aastane mees ja sõidukis kaasreisijana viibinud 67-aastane naine.

Esialgsetel andmetel toimus kahe sõiduki kokkupõrge möödasõidul. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Liiklus oli kella 19.45 paiku sündmuskohal tugevalt häiritud ning seda reguleerib politsei.