Ettevõtlikud noored korraldavad üle-eestilise nõudekorjanduse

Ettevõtlike noorte organisatsioon JCI kuulutas välja üle-eestilise nõude korjanduse, et nende abil võõrustada oma maailmakongressil kuni 5000 inimest enam kui 120 riigist. Nõudekorjanduse eesmärk on näidata, et suuri konverentse on võimalik läbi viia ka ilma ühekordsete plastnõudeta.

Tuleb välja, et nõude annetamine on äärmiselt populaarseks osutunud – JCI ühenduse postkast on kirjadest punane ja kastide kaupa retroserviisi leiab oma tee lattu.

JCI GO Koja president Janet Väärtnõu ütles, et tasse on tõesti väga palju toodud. Toodud on peaaegu kõike – õllekannudest kohvimasinateni.

Kokkukogutud kruusid ja taldrikudei kogutakse nad kokku nad jäävad lattu ning kõik organisatsioonid saavad neid JCI käest ainult aitähi eest teinekord laenutada, selgitas Väärtnõu.

Kõike seda tehakse selle jaoks, et vähendada ühekordse plastiku tarbimist.

"Tahaksime näidata, et väga lihtne alternatiiv on olemas. Isegi väga suurtel üritustel on võimalik ilma ühekordse plastikuta läbi ajada," rääkis Väärtnõu.

Nii JCI kojad kui ka uuskasutuskeskused võtavad neid unarusse jäänud nõusid vastu. Nii aga võibki juhtuda, et edaspidi on konverentsidel üks päris uhke serviisinäitus.