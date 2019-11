Arutelu ajendiks on riigikontrolli kontrolliaruanne "Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused".

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi (Reformierakond) sõnul põhjendati õppemaksu kaotamist ülikoolides 2013. aastast peamiselt kõrgharidusele juurdepääsu tagamisega, aga ka lootusega suunata noorte valikuid ühiskonnale soodsamaks.

"Kuigi õppemaksu summa kompenseeriti riigieelarvest, on tulemused väga vastuolulised," ütles Ligi. "Lisaraha asemel on kõrgharidusel olnud õppemaksu kompensatsioon ning ülikoolide olukord on halvenenud, ka on süvenenud kriitilisematel erialadel õppijate puudus." Samas on Ligi sõnul raha mõju tuntav sedapidi, et see on stimuleerinud tähtaegset lõpetamist ning soodsalt on mõjunud stipendiumid.

"On aeg rääkida, mis on toonase reformi hind ja millised tulemused. Riigikontrolli värske audit tõdeb, et kõrgharidusreform ei ole kaasa toonud loodetud juurdepääsu paranemist kõrgharidusele. Samal ajal on ühiskonna seisukohalt halvenenud erialade valikud, need on läinud mugavamaks, mitte spetsialistide defitsiiti leevendavaks," ütles Ligi. "Seepärast vajame arutelu, kas õppemaksu keeld kõrgkoolidele on jätkusuutlik ja õiglane. Kahtluseta on kõrgharidusest suurimad võitjad selle saajad ning ülikoolid on õppemaksu diskussiooni tabu juba murdnud. Stipendiumide mõju ning tähtajalise lõpetamise paranemine rahalise surve korral sisuliselt toetab seda algatust."

Esmaspäevasele avalikule istungile on kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, ministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand, Rektorite Nõukogu ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning kõrgkoolide ja riigikontrolli esindajad.