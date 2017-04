Saarlastel on elektroonikatööstuses Hiina kõrval eelis

Erinevaid trükiplaate tehakse Saaremaa kahes suuremas elektroonikatööstuses aasta jooksul mitmed miljonid. Saaremaa elektroonikatööstuste käive kokku küünib aastas 30 miljoni euroni. Märkimisväärne on, et need tööstused toodavad sada protsenti ekspordiks.

"No antud trükiplaadid, mida me näeme liinil, neid toodame üle miljoni aastas. See on ainult üks toode meie tehase toodangust," selgitas Incap Electronics Estonia tegevdirektor Otto Pukk "Aktuaalsele kaamerale".

Ettevõte Incap pidi mõned aastad tagasi läbi viima suure koondamise, kui tehase enam kui 200 töölisest jäi alles poolsada. Nüüd ollakse taas tootmisega tõusuteel, aga tehas töötab pisut teise profiiliga - rohkem on automatiseeritud tootmist. Tehase uus tootmisliin maksab suurusjärgus 1,3 miljonit eurot.

"Tootmine oli teine, kui võrrelda tänasega. Vanasti oli käsitööd palju rohkem, nüüd on meil tootmine rohkem automatiseeritud, oleme efektiivistanud tootmist ja meie tööjõu vajadus on ka väiksem, kuigi mahud on varasemaga väga sarnased," tõdes Pukk.

Elektroonikatööstuste mõistes on nii Incap kui ka Ouman väikesed tööstused, aga see ongi neile üha kasvavas konkurentsis ka omamoodi eeliseks.

"Hiina osakaal väheneb jah. Ja just nimelt seetõttu, et meie kliendid soovivad kiiret teenindust ja väiksemaid partiisid. See on see trump, millega me suudame võistelda Hiinaga," kinnitas Ouman Estonia juhataja Erik Keerberg.

Ouman prognoosib tänavuse aasta käibeks 17 miljonit eurot, mida on eelmise aastaga võrreldes veerandi võrra enam. Ouman pakub praegu tööd 150 saarlasele, Incap 80-le, aga mõlemad ettevõtted plaanivad lähikuudel kümneid uusi inimesi tööle võtta.