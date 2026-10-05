USA energiaäri koondub üha enam Houstonisse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Oklahoma osariigi suurim linn ja pealinn Oklahoma City kaotab kaks oma suurimat börsil noteeritud energiafirmat, kuna ettevõtted viivad oma peakorterid Ameerika Ühendriikide naftakeskusesse Houstonisse.

Devon Energy viib peakontori Houstonisse pärast ühinemist seal asuva Coterra Energyga. Expand Energy liigub samuti Houstoni, et olla lähemal teistele energiaettevõtetele ja klientidele. Nii kaotab Oklahoma City oma kaks suurimat börsil noteeritud nafta- ja gaasiettevõtet, mille turuväärtus on vastavalt ligikaudu 52 ja 20 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Kuigi ettevõtted on kinnitanud, et säilitavad Oklahoma Citys märkimisväärse kohaloleku, tekitab nende peakorterite lahkumine linnas tõsist muret.

Need kaks ettevõtet on aastakümneid olnud linna suurimad linnaruumi arendamise toetajad. Linn kardab, et aja jooksul võib nende huvi Oklahoma City ja selle arendamise vastu väheneda.

Firmad rajasid ulatuslikke büroolinnakuid ja kõrgetasemelisi kaubanduskeskusi. Teekonda lennujaamast kesklinna ääristavad arvukad plakatid, mis ülistavad Oklahoma City Thunderi meeskonda, mis võitis paar hooaega tagasi oma esimese NBA meistritiitli.

"Peaksime küsima, miks Oklahoma aina loob energiaettevõtteid, et seejärel pealt vaadata, kuidas paljud neist lõpuks lõunasse kolivad," ütles osariigi senaator Dusty Deevers.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et viimane lahkumislaine on järjekordne märk sellest, et nafta- ja gaasisektori hoogne ühinemislaine koondab energiatööstust Houstonisse.

Houstoni piirkonnas tegutsevad USA suurimad naftahiiglased ExxonMobil ja Chevron. Mõlemad on omandanud väiksemaid konkurente, mille peakorterid asusid varem New Yorgis, Denveris ja Irvingis.

"Inimesed ei mõista, et Houstonisse asumine on nagu filmistuudio kolimine Hollywoodi," ütles Oklahoma City linnapea David Holt.

Devon Energy teataski, et firma tippjuhtkonna viimine Texasesse loob ettevõttele rohkem võimalusi. Expand Energy märkis, et ümberkolimine võimaldab neil olla lähemal teistele energiaettevõtetele ja klientidele.

Oklahoma City sõltuvus energiasektorist on samal ajal vähenenud. Piirkonna nafta- ja gaasisektoris töötab umbes 10 000 inimest, üle poole vähem kui 2018. aastal. Oluliseks tööandjaks on saanud näiteks lennundus- ja tervishoiusektor.

Möödas on ajad, mil õnneotsijad püstitasid puurplatvorme otse osariigi parlamendihoone taha. Siiski moodustab nafta- ja gaasitööstus 13 protsenti piirkonna majandusest. Oklahoma kaotab ettevõtete kolimisega kaks Fortune 500 ettevõtet. Osariiki jäävate suuremate energiaettevõtete seas on näiteks Continental Resources ning Tulsas asuvad torujuhtmefirmad Oneok ja Williams.

Devon Energy asutati 1971. aastal ning kasvas tagasihoidlikust perefirmast tootmisettevõtteks, mis tegutses mitmes osariigis. 2022. aastal ostis Devon Texase ettevõtte, mille tehnoloogia aitas vallandada kildarevolutsiooni, mis muutis USA maailma suurimaks nafta- ja maagaasitootjaks.

2012. aastal avati Oklahoma Citys 750 miljonit dollarit maksma läinud 50-korruseline pilvelõhkuja, mis pidi mahutama Devoni töötajaid. Devon laenas linnale 95 miljonit dollarit kesklinna tänavate, parkide ja kõnniteede uuendamiseks. Laen maksti tagasi ettevõtte enda tasutud maksudest.

Expand Energy eelkäija Chesapeake rajas Oklahoma jõe äärde spordipiirkonna ning kolledžilinnakut meenutava ettevõtete kompleksi. Ettevõtte omanike toel rajati linna kaubanduskeskusi ja restorane. Nende hulgas on limonaadi- ja burgeribaar Pops, kus tänapäeval müüakse üle 700 erineva maitsega limonaadi.

Teised ettevõtted, sealhulgas naftamiljardär Harold Hammi asutatud Continental, on lubanud paigale jääda.

"Olen sündinud ja kasvanud Oklahomas, olen oklahomalane ja jään selleks ka edaspidi," ütles 80-aastane Hamm.

Mõned Oklahoma poliitikud leiavad samas, et osariik peab oma majanduskeskkonda parandama. Vabariiklane Deevers on algatanud seaduseelnõu, millega kaotataks nii eraisiku kui ka ettevõtte tulumaks.