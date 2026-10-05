X!

USA energiaäri koondub üha enam Houstonisse

Välismaa
Oklahoma City ärilinnak
Oklahoma City ärilinnak Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Oklahoma osariigi suurim linn ja pealinn Oklahoma City kaotab kaks oma suurimat börsil noteeritud energiafirmat, kuna ettevõtted viivad oma peakorterid Ameerika Ühendriikide naftakeskusesse Houstonisse.

Devon Energy viib peakontori Houstonisse pärast ühinemist seal asuva Coterra Energyga. Expand Energy liigub samuti Houstoni, et olla lähemal teistele energiaettevõtetele ja klientidele. Nii kaotab Oklahoma City oma kaks suurimat börsil noteeritud nafta- ja gaasiettevõtet, mille turuväärtus on vastavalt ligikaudu 52 ja 20 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal

Kuigi ettevõtted on kinnitanud, et säilitavad Oklahoma Citys märkimisväärse kohaloleku, tekitab nende peakorterite lahkumine linnas tõsist muret. 

Need kaks ettevõtet on aastakümneid olnud linna suurimad linnaruumi arendamise toetajad. Linn kardab, et aja jooksul võib nende huvi Oklahoma City ja selle arendamise vastu väheneda. 

Firmad rajasid ulatuslikke büroolinnakuid ja kõrgetasemelisi kaubanduskeskusi. Teekonda lennujaamast kesklinna ääristavad arvukad plakatid, mis ülistavad Oklahoma City Thunderi meeskonda, mis võitis paar hooaega tagasi oma esimese NBA meistritiitli.

"Peaksime küsima, miks Oklahoma aina loob energiaettevõtteid, et seejärel pealt vaadata, kuidas paljud neist lõpuks lõunasse kolivad," ütles osariigi senaator Dusty Deevers.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et viimane lahkumislaine on järjekordne märk sellest, et nafta- ja gaasisektori hoogne ühinemislaine koondab energiatööstust Houstonisse.

Houstoni piirkonnas tegutsevad USA suurimad naftahiiglased ExxonMobil ja Chevron. Mõlemad on omandanud väiksemaid konkurente, mille peakorterid asusid varem New Yorgis, Denveris ja Irvingis.

"Inimesed ei mõista, et Houstonisse asumine on nagu filmistuudio kolimine Hollywoodi," ütles Oklahoma City linnapea David Holt.

Devon Energy teataski, et firma tippjuhtkonna viimine Texasesse loob ettevõttele rohkem võimalusi. Expand Energy märkis, et ümberkolimine võimaldab neil olla lähemal teistele energiaettevõtetele ja klientidele. 

Oklahoma City sõltuvus energiasektorist on samal ajal vähenenud. Piirkonna nafta- ja gaasisektoris töötab umbes 10 000 inimest, üle poole vähem kui 2018. aastal. Oluliseks tööandjaks on saanud näiteks lennundus- ja tervishoiusektor.

Möödas on ajad, mil õnneotsijad püstitasid puurplatvorme otse osariigi parlamendihoone taha. Siiski moodustab nafta- ja gaasitööstus 13 protsenti piirkonna majandusest. Oklahoma kaotab ettevõtete kolimisega kaks Fortune 500 ettevõtet. Osariiki jäävate suuremate energiaettevõtete seas on näiteks Continental Resources ning Tulsas asuvad torujuhtmefirmad Oneok ja Williams.

Devon Energy asutati 1971. aastal ning kasvas tagasihoidlikust perefirmast tootmisettevõtteks, mis tegutses mitmes osariigis. 2022. aastal ostis Devon Texase ettevõtte, mille tehnoloogia aitas vallandada kildarevolutsiooni, mis muutis USA maailma suurimaks nafta- ja maagaasitootjaks. 

2012. aastal avati Oklahoma Citys 750 miljonit dollarit maksma läinud 50-korruseline pilvelõhkuja, mis pidi mahutama Devoni töötajaid. Devon laenas linnale 95 miljonit dollarit kesklinna tänavate, parkide ja kõnniteede uuendamiseks. Laen maksti tagasi ettevõtte enda tasutud maksudest.

Expand Energy eelkäija Chesapeake rajas Oklahoma jõe äärde spordipiirkonna ning kolledžilinnakut meenutava ettevõtete kompleksi. Ettevõtte omanike toel rajati linna kaubanduskeskusi ja restorane. Nende hulgas on limonaadi- ja burgeribaar Pops, kus tänapäeval müüakse üle 700 erineva maitsega limonaadi.

Teised ettevõtted, sealhulgas naftamiljardär Harold Hammi asutatud Continental, on lubanud paigale jääda.

"Olen sündinud ja kasvanud Oklahomas, olen oklahomalane ja jään selleks ka edaspidi," ütles 80-aastane Hamm. 

Mõned Oklahoma poliitikud leiavad samas, et osariik peab oma majanduskeskkonda parandama. Vabariiklane Deevers on algatanud seaduseelnõu, millega kaotataks nii eraisiku kui ka ettevõtte tulumaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

uus hooaeg

e-rehkendus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:20

Eesti ja Islandi mängu kohtunikud tulevad Šotimaalt

20:02

Moora: Isamaa on EKRE-lt valitsuse materdamise üle võtnud

19:49

Bloomberg: NATO arendab kiire võidu strateegiat Vene rünnaku korral

19:43

Swiatek tuli kehvast seisust võidukalt välja

19:26

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:14

USA energiaäri koondub üha enam Houstonisse

19:09

U-19 jalgpallikoondis sai Armeenia eakaaslastest jagu

18:49

Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeidikut Uuendatud

18:41

Palgatõus kasvatas hüppeliselt huvi vanemõpetaja kutse vastu

18:39

Aktuaalne kaamera kell 17:00

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

08:58

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

10:21

Vene võimud hämavad Irkutski katkujuhtumiga seoses

12:39

Saksa luurejuht: meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga

04.10

Sõja 1684. päev: analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma Uuendatud

18:19

Ukraina on rivist välja löönud pool Vene naftatöötlemisvõimsusest Uuendatud

15:19

Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi

04.10

"AK.Nädal" uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid

06:18

USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära

04.10

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

18:49

Politsei tabas kullerid, kellel oli üle Eesti enam kui 450 narkopeidikut Uuendatud

ilmateade

SPORT

20:20

Eesti ja Islandi mängu kohtunikud tulevad Šotimaalt

19:43

Swiatek tuli kehvast seisust võidukalt välja

19:09

U-19 jalgpallikoondis sai Armeenia eakaaslastest jagu

18:32

Bratka kerkis Suurbritannias hooaja avamängus üleplatsinaiseks

loe: kultuur

18:25

Tarvo Mölder: motohuviliste kires ei ole midagi ratsionaalset

15:06

Aare Toikka: kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine

14:51

Dokfilm Magnus Kirdist tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 1500 vaataja

14:32

Sõltumatu Tantsu festivalil toimub Elina Pirineni tantsulavastuse Eesti esietendus

loe: eeter

15:06

Aare Toikka: kunsti olulisim ülesanne on teise inimese mõistmine

13:45

Õpetaja: tehisaruga loodud ülesanded on põnevad, ent võõrapärased

12:01

Maria Listra: ma ei karda laval emotsionaalset valu läbi elada

10:53

Linnajääger: rebasekutsikad tungivad aina enam lasteaia hoovidesse

Raadiouudised

17:45

Politsei tabas enam kui 450 narkopeidikuga kullerid

17:20

Eesti uusi kütusevarusid käiku ei lase

15:35

Hispaania peaminister kuulutas novembri lõpuks välja ennetähtaegsed valimised

15:30

VKG tselluloosist biotooteid valmistava tehase investeerimisotsus on veninud

15:30

Ministeerium lubaks veokijuhtidel olla kriisi ajal kauem roolis

15:25

Tõrva valla uus võim soovib pöörata tähelepanu ettevõtluse arendamisele

15:25

Kallinenud diislikütus võib tõsta jäätmeveo hindu

15:25

Prantsusmaal on gümnasistide protestidega kaasnenud vägivald

15:25

Raadiouudised (05.10.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (05.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo