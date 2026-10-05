Globaalsete kütusevarude turule paiskamine ei tee diislit Eestis odavamaks

Ameerika Ühendriikide survel toovad maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liikmed oma reservidest turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat, et leevendada ülemaailmseid energiavarustuse probleeme. Eesti varusid see otsus praegu ei puuduta, kuid ülemaailmne varude vabastamine meie tankalates diislikütust ilmselt odavamaks ei tee.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) teatel on organisatsiooni liikmesriigid, kelle hulgas on ka näiteks Eesti, seni vabastanud strateegilistest reservidest 325 miljonit barrelit naftat ja naftasaadusi. Kuid märtsis lubasid riigid vabastada 400 miljonit barrelit, seega pole 75 miljoni barreli osas kohustusi täidetud.

"See 100 miljonit ei ole täiendav ehk see ei ole 400 miljonit pluss 100 miljonit. 325 miljonit barrelit 400 miljonist on kasutusele võetud. See 75 miljonit selgelt on vaja turule tuua, mis IEA liikmed kokku leppisid. Kas nüüd täiendavalt veel 25 miljonit turule tuuakse, et see sada kokku saada, selle osas numbrilist selgust ei ole G7 riikide poolt ega ka IEA poolt," lausus Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

Eesti vabastas märtsis proportsionaalse panusena kümnendiku omavarudest. Eestile pole seekord veel ettepanekut tehtud.

"Varude Keskuse andmetel on meil umbes 83 päeva jagu varusid. See varieerub kütuse liigiti. Tavapärane normtase on 90 päeva, diislis me olemegi selle peal. Kevadel otsustasime strateegiliselt diislit vähem vabastada, avastasime, et seal oli väike ülevaru ja vabastasime bensiini rohkem," sõnas kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga.

Kütusevarud on muutunud maailmas imeõhukeseks, ütles Vaht. Varud on 20 protsenti madalamad kui on Euroopa viie aasta keskmine. Kuna hävinud on rohkem rafineerimistehaseid, siis on nafta ümbertöötlemine muutunud kallimaks.

"Lõpptoodete osas on turul endiselt kriitiline seis ja seda ilmestab ka tuleviku ja tänase kohese tarne hinna erinevus, mis on 250 dollarit tonnist täna kõrgem kui näiteks aprillis-mais," ütles Vaht.

Varude toomine turule leevendab puudujääki, kuid diislikütus jääb tanklates endiselt kalliks.

"Üle-eelmise nädala kõrged tipuhinnad on tänaseks tasandunud, aga nad on ikkagi samal kõrgel tasemel, kus nad olid septembri esimeses pooles ehk sellist suurt hinnakukkumist kahjuks oodata ei ole. Tuleb ka talv, tarbimine kasvab ja ka kütteperiood tuleb. Need hinnatasemed jäävad ikkagi selleks perioodiks, kui Hormuzi konflikt on lahenenud," sõnas Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.