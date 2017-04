Energeetikatöötajad nõuavad piketil kollektiivleppe säilitamist

Kell 13 algavale piketile sõidab Narvast kolm bussitäit ehk üle 100 ametiühingu liikme, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Ametiühingu esimehe Andrei Zaitsevi sõnul ei lubanud maaomanik neil Eesti Energia ees meeleavaldust korraldada, samas allub energiakontsern rahandusministeeriumile.

Põhiline, mida piketil nõutakse on kollektiivleppe säilitamine. "Tahame anda märku nii eesti Energiale, kui laiemale avalikkusele, et kollektiivleping pole samaväärne töölepinguseadusega, vaid tähtsam. Tööandja aga nõuab, et kontsernitöötajatele kehtiks vaid töölepinguseadus," märkis Zaitsev.

Zaitsevi sõnul taotleb tööandja õhtuse tööajatasu kaotamist, puhkuseaja kahandamist, samuti öisel aja ja riigipühadel töötamise eest makstava tasu vähendamist kuni seaduses ette nähtud määrani.

"Peale põlevkivienergeetika vabaturule minekut on töömaht mitmekordselt kasvanud ja põhiliselt öisel ajal. See pole loogiline kui öine tööhulk kasvab aga palka tahetakse selle eest vähem maksta," märkis ta.

Enefit on varem kinnitanud, et soodustuste arvelt soovib tööandja tõsta põhipalku, kuna personali värbamisel on uute töötajate jaoks tähtsam kindel palganumber, kui kollektiivleppes peituvad hüved.

Eelmine kollektiivleping lõppes Enefitis 1. jaanuaril, läbirääkimised uue lepingu sõlmimise üle kestavad alates mullu oktoobrist.

Pikett toimub rahandusministeeriumi juures, kuna Lelle tänaval asuva Eesti Energia peakontori kinnistu omanik ei andnud luba piketi korraldamist oma territooriumil.

Eesti Energia on energiakontsern, mis koosneb 24 ettevõttest ja selles töötab kokku ligikaudu 5900 inimest.