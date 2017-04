Hollandi eestlased korraldasid rahvarohke laulu- ja tantsufestivali

Eesti inimesi, kes Euroopas tegutsevad ja kel samas tihe side meie tantsu, laulu ja muusikaga on üha enam. Sellest sündiski Hollandi Eesti Majas Kõlavöö festivali mõte, milles võiks kasvada Euroopa eestlaste laulupidu. Et Eesti kultuur püsiks ka võõrsil olles, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See ongi see rõõm hoida oma kultuuri ja ma oma lastega ka igapäevaselt räägin eesti keelt. Vahel nad mõtlevad, miks, sa ema, räägid kogu aeg eesti keelt, siis ma ütlen, et küll te ühel hetkel saate aru, miks see vajalik on ja nad saavad juba nüüd aru, et neil on lisauks elule lahti, et kasutada eesti keelt ja leida oma tee elus," selgitas Kõlavöö korraldaja Agnes Kuusik-Dijkstra.

Kõlavöö korraldaja Kaire van der Toorn-Guthan lisas, et tegelikult tahaksid nad ka hollandlastele tutvustada eesti laulu- ja tantsukultuuri, sest hollandlastel selline asi on vajunud väga aegade hämarusse.

Laulupeo juurde käis mõistagi ka ühine söömine.