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Aasiast tuleva e-kauba maht on järsult vähenenud

Majandus
Foto: Omniva
Majandus

Aasiast interneti teel tellitud kauba maht on viimastel kuudel järsult vähenenud. Nii Omniva kui ka e-kaubanduse liit näevad selle põhjusena juulis kehtima hakanud tollimaksu. Samas võib statistikat mõjutada logistikaahelate muutumine, mistõttu ei kajastu kogu Eestisse jõudev Aasia kaup meie andmetes.

Maksu- ja tolliameti andmetel vähenes juulis väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud kaupade maht aastases võrdluses pea 58 protsenti ja augustis juba 93 protsenti. Seejuures on eriti järsult kukkunud Hiina kauba hulk.

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät ütles, et kauba mahu vähenemise taga on tollimaks ja asjaolu, et Temu on vähendanud suures ulatuses reklaamimahtu.

"Temu on tõmmanud umbes pool reklaamimahust tagasi. Seal on enamus on olnud ikkagi emotsiooniostud, inimene näeb kuskil väga agressiivset reklaami ja siis on selle peale läinud ostma," rääkis Väät.

Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk tõi välja, et märkimisväärse vähenemise tõttu koondusid mahud Lääne- ja Kesk-Euroopa suurematesse lennujaamadesse ning kaup tollitakse üha sagedamini seal. Kukemelk sõnas, et kui saadetis tollitakse mõnes teises Euroopa riigis, ei kajastu see Eesti tollistatistikas. Sellist riski näeb ka maksu- ja tolliameti tolliteenuste juht Kaari Lainevool, kuid kindlate järelduste tegemiseks on tema hinnangul veel liiga vara.

"E-kaubanduse platvormid ja erinevad müüjad reorganiseerivad oma logistikaprotsesse ja kasutavad senisest enam just selliseid konsolideerimisladusid, mis asuvad Euroopa Liidu territooriumil. Aga kuna e-kaubanduse vood on väga volatiilsed, siis me praegu põhjapanevaid järeldusi teha ei saa, sest sellest muudatuse rakendamisest on veel liiga vähe aega möödas," sõnas Lainevool.

Seda, et niivõrd madalad kaubamahud ka püsima jäävad, eksperdid ei usu.

"Täna ma arvan, et ongi esmane šokk selle kolme euro lisandumisega (tollimaks - toim.) ja lisaks nende platvormide enda kodutöö, kuidas nemad oma seadistusi muudavad, kuidas nad seda kolme eurot koguvad. Kui see loksub paika, siis see maht mingil määral kindlasti taastub," ütles Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Martin Noorkõiv.

Tõnu Väät usub, et ka reklaamimahud hakkavad aja möödudes kasvama. "Siis läheb ka müük ülesse. Eks ta suureneb uuesti, aga mis mahule, seda on raske öelda," sõnas Väät.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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