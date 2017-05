Võrumaal on valminud esimesed eestimaised maasikad

Vaatamata viimase 40 aasta külmimale aprillikuule on Võrumaal valmis saanud esimesed eestimaised maasikad. Tänavune saak tuleb aga kasvatajatele eriti raskelt, sest vähese päikse tõttu valmivad marjad visalt ning hooltki on taimedega tavapärasest enam.

Mustangi talu peremees Aare Musting ütles "Aktuaalsele kaamerale", et on kehvade ilmade tõttu ajagraafikust kahe nädala võrra maas.

Läinud aastal samal ajal olid näiteks Darselecti taimed oma saagikuse tipul, tänavu aga, mil päikest napib, taimed alles hakkavad punaseid marju andma.

"Päikesel on jõud. Seal, kus on katlamaja koht, kõige soojem ja kus on ka lambid üleval, ei ole ühtegi punast marja, aga siin rea peal hakkavad nüüd esimesed marjad tulema," rääkis Mustangi talu perenaine Loori Musting.

Päike on aga varajaste eestimaiste marjade saamisel vaid jäämäe tipp. Kogu ettevõtmine on peremehe sõnul teadus omaettte.

"Ega ta nüüd lihtne asi pole. See on ikkagi pidev töö, pidev kütmine ja siis on veel kastmised. Need on omaette probleemid ja ega ta lihtsalt ei tule. Kui ta oleks lihtne, siis seda Eestimaal oleks, aga seda ei ole lihtne kasvatada," rääkis Aare Musting.

Sellestki veel ei piisa - perenaisel tuleb 500 ruutmeetri suuruses kasvuhoones, kus kasvamas 5300 taime, iga taim kaks-kolm korda üksipulgi läbi käia.

"Ma võtan vilja varsti välja, et ta saaks päikese kätte, et mari kasvaks magusam. Kui mari jääb põõsasse, siis ei ole mari nii magus," ütles Loori Musting.

Just käsitööna tehtav töö määrab ka marjakilo hinna, mis läinud aastal oli 16 eurot. Tänavune heitlik kevad kergitas aga hinna 20 eurole.

"Kütmise pool ikka tunduvalt tõusis. Muidu aprillis saad juba veidike rahulikumalt hingama hakata, aga tänavu aasta aprillis kütad täpselt samamoodi, vaata veel kõvemini kui märtsi algul näiteks. Aga valguse vastu lihtsalt ei saa ja seda peab nüüd, nagu öeldakse, rahulikult võtma," selgitas Aare Musting.