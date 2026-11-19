Uuest aastast tõusevad tunduvalt notaritasud, näiteks testamendi tõestamise eest tuleb senise ligi 33 euro asemel maksta 55 eurot ja 50 000-eurose kinnisvaratehingu eest 84 euro asemel 140 eurot. Tehingute puhul, mille väärtus ületab 550 000 eurot, notaritasu aga langeb.

Riigikogus oktoobris vastu võetud seadusemuudatuse tõttu muutuvad uuest aastast notaritasud.

Peamiselt tõusevad madalama väärtusega kinnisvaratehingute ning testamentide, pärimismenetluste ja volikirjade tasud. Näiteks hakkab testamendi tõestamine senise 32,55 euro asemel maksma 55 eurot ja 50 000-eurose kinnisvaratehingu notaritasu tõuseb 83,7 eurolt 140 eurole.

Suurema väärtusega kinnisvaratehingute puhul on notaritasu tõus protsentuaalselt väiksem. Näiteks 150 000-eurose kinnisvaratehingu puhul tõuseb notaritasu seniselt 237,1 eurolt 282 eurole. Alates 550 000 euro suurusest tehinguväärtusest notaritasu langeb. Samuti kaob eraldi kaugtõestamise tasu.

Lisaks ametitoimingute tasudele uueneb ka notari väljasõidutasu. Jaanuarist tõuseb senine 3,8-eurone tunnitasu 14 euroni, mida arvestatakse väljaspool notaribürood või tööaega tehtavate toimingute eest. Notaritasule lisandub alati veel ka käibemaks.

Notarite koda märkis pressiteates, et muudatuse eesmärk on tagada notariteenuse kättesaadavus üle Eesti ning osa notaritasudest on püsinud samad mitukümmend aastat.

Notarite koja esimees Merle Saar-Johanson ütles, et uued tasud on kehtestatud põhimõttega, et igaüks saab ka edaspidi olulised toimingud tehtud.

"Notariteenust vajab inimene üldjuhul vaid mõni kord elus, näiteks kui ta ostab kodu, teeb testamenti või pärimistoiminguid. Meie jaoks on oluline, et inimene saaks nendel hetkedel vajalikku ja erapooletut õigusnõu sõltumata sellest, kus ta elab," ütles Saar-Johanson.

Notaritasude muutmine oli tema hinnangul hädavajalik samm, sest aastatega kasvanud büroode ülalpidamiskulud ja ajale jalgu jäänud tasud muutsid notarite toimetuleku maapiirkondades üha keerulisemaks. Ainuüksi selle aasta jooksul on näiteks notarid Järvamaal ja Saaremaal kehvade majandusolude tõttu bürood sulgenud.

"Seetõttu on ka seadusmuudatus sihitud nii, et see aitaks maapiirkondade notaritel büroosid töös hoida, sest nemad teevad madalama väärtusega tehinguid kõige rohkem," ütles Saar-Johanson. "Nii saame tagada, et notariteenus säilib inimeste jaoks ka väljaspool suuremaid linnu."

Inimestel, kelle majanduslik olukord ei võimalda näiteks testamendi tõestamise või pärimistoimingu eest tasuda, on võimalik taotleda tasust vabastamist. Sellisel juhul katab notaritasu notarite koda.

Notarite kinnitusel aitavad uuenenud tasud hoida notariteenust turvalise ja kaasaegsena, toetades toimingute tegemiseks vajalike digilahenduste ja registrite, näiteks e-notari infosüsteemi ja pärimisregistri ülalpidamist ja arendamist.

Kõiki notaritasude muudatusi saab näha notarite koja lehelt.