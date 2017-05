Arsenali keskuse rentnik: siin ei käi mitte keegi

Büroo-, kunsti- ja käsitöötarbeid müüva Brigitta Äri juht Maarika Sibrits ütles usutluses Eesti Päevalehele, et sai just kuulõpu arvestusega ühele poole ja selgus kurb tõde: Viljandis asuva poe käive oli asukoha rahvaarvust hoolimata peaaegu poole suurem kui Arsenali keskuses asuva poe oma. "Tallinna kaupluse juhataja ütleb ka, et inimesi käib väga harva.”

Sibritsa hinnangul on äri kidumise põhjuseks asjaolu, et keskus on värske ja reklaami tehakse vähe.

"Kui nii edasi läheb, siis tuleb otsustada, kas panna uksed kinni või mitte,” sõnas ehtekaupluse Pärl omanik Tiina Raja. Ta on käinud Arsenali keskuse juhatusega pea olematust külastatavusest rääkimas, kuid saanud vastuseks, et kõik on korras.

"Neil on ustel loendurid, mis märgivad ära, kui palju inimesi keskuses käib. Kuid need ei tee vahet, kas inimesed lähevad ainult Selverisse või tulevad ka poodidesse. Kui ikka mitme tunni jooksul ei tule ühtegi inimest kaupluse uksest sisse, siis seda on vähe,” ütles Raja.

Kaks keskuses tegutsenud kauplust on juba uksed kinni pannud.

Ajaleht märgib, et möödunud aasta sügisel avatud Arsenali keskusega on kaasas käinud halvad uudised. Viimati teatas Põhja-Tallinna linnaosavalitsus, et ei kavatse kolida keskusesse, nagu oli algul lubanud, sest riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jõudis järeldusele, et Arsenali kinnistute müük oli kahtlane ja kahjustas riigi mainet.

Arsenali keskuse juhatuse liige Aadu Oja ütles, et külastatavus vastab äriplaanile.

"Ilmast, hooajast, keskuse enda sündmustest ja muudest asjaoludest olenevalt on Arsenali keskmine külastatavus 4000–6000 inimest päevas," märkis Oja.