Izmailovast saab ilmselt Roheliste Tallinna linnapeakandidaat

Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova ütles, et tema saamine erakonna Tallinna linnapeakandidaadiks on tõenäoline.

"Mina olen praegu kindlasti üks kandidaadi kandidaat. Kui mina kandideerin Tallinna linnapeaks, siis kindlasti esinumbrina," ütles Izmailova ERR-i uudisteportaalile.

"Kuna erakonna liikmed on väljendanud seda soovi, et mina kandideeriksin kindlasti, siis on see võimalus täiesti olemas," lisas ta.

ERR-i küsimusele, kas see võimalus on pigem tõenäoline vastas Izmailova jaatavalt. "Jah, pigem tõenäoline võimalus," ütles ta.

Tallinna valimisnimekirja üle plaanib erakond arutada volikogu koosolekul, mille kokku kutsumise aeg otsustatakse lähinädalatel.

Roheliste volikogu koosolek pidi toimuma 23. mail, ent see jäi ära.