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Iraanis läheb kütusekriis üha hullemaks

Välismaa
Iraani pealinn Teheran
Iraani pealinn Teheran Autor/allikas: SCANPIX/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani majanduslik olukord on järsult halvenenud ning kütusepuuduse tõttu tekkisid tanklate juurde hiiglaslikud järjekorrad. Kütuseprobleemide ja valuuta nõrgenemise tõttu on Iraani majanduskriis muutumas sotsiaalseks kriisiks.

Iraani majandus on USA blokaadi tõttu suurtes raskustes, riaali kurss langeb kiiresti ning inflatsioon saab hoogu juurde. Riigis suureneb tööpuudus ning autokütus läheb järjest kallimaks.

Enne viimast hinnatõusu püüdsid inimesed autokütust varuda ning mitmes tanklas sai bensiin otsa.

Kütusekriis mõjutab eriti transpordisektorit, kuna auto- ja veoautojuhid sõltuvad oma töö tegemisel otseselt kütusest. Takso- ja veokijuhid väljendavad juba rahulolematust halvenevate elutingimuste pärast.

Ka telekommunikatsiooni-, nafta- ja haridussektori töötajad ning pensionärid protestivad elutingimuste halvenemise vastu. Nüüd on nendega ühinenud ka veoki- ja taksojuhid.

Kermani provintsis avaldas neljapäeval meelt ligi 120 taksojuhti. Nad kurtsid, et peavad ligi kolmandiku kuust saama hakkama ilma autokütuseta. "Ootame 20 päeva reisijaid ja 10 päeva maadleme kütusepuudusega!" ütles üks protestija. 

Samuti on streikinud kulleri- ja sõidujagamisteenuse Snapp töötajad. Lääne-Iraanis asuvas tööstuskeskuses Arakis kogunes esmaspäeval kuberneri büroo ette kümneid juhte, kes ütlesid, et ei tule enam ots otsaga kokku. 

Kütusepuuduse taga on osaliselt sõjas kahjustada saanud rafineerimistehased ja raskused bensiini importimisel. Samal ajal on Iraani valitsus sunnitud vähendama kütusetoetusi, kuna nende rahastamine muutub üha kulukamaks.

The Wall Street Journal kirjutab, et kütusekriis tekitab rahulolematust ka veoautojuhtide seas. USA mittetulundusühingu Human Rights Activists News Agency andmetel korraldasid Iraagi piiripunktis tegutsevad veokijuhid augusti lõpus ühepäevase streigi. Selle piiripunkti kaudu saabuvad Iraani peamised imporditavad toiduained.

Teisipäeval hoiatasid Hormuzi väina ääres asuva Bandar Abbasi sadama veokijuhid, et võivad streigiga ühineda. Sama sadama kaudu käib suurem osa Iraani konteinerveost.

Veokijuhid väidavad, et isegi USA-ga peetud sõja esimese kuu aktiivse lahingutegevuse ajal ei olnud kütusepuudus nii tõsine kui praegu.

"Veokijuhid olid sõja ajal ja raketirünnakute all ametis kauba vedamisega ega peatanud kaubavoogu isegi tunniks ajaks. Kuid nüüd peavad juhid kütuse hankimiseks seisma pikkades järjekordades," ütles veokijuhtide ühenduse asepresident Jalal Mousavi.

Samal ajal ulatus toiduainete inflatsioon augustis 128 protsendini ning riaali kursi languse tõttu peaks toiduainete hinnatõus kiirenema veelgi. Snapp võimaldab nüüd klientidel tasuda toidukaupade ja taksoteenuste eest neljas osas, pakkudes sisuliselt järelmaksuteenust.

Üks 70-aastane Teheranis elav mees ütles, et plasttoodete hinnad on lakke tõusnud ning seetõttu on isegi prügikotid muutunud väga kalliks. Tal on kinnisvara ja ütles, et on viimase viie aasta jooksul tõstnud üüri 250 protsendi võrra. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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