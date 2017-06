Cleveron sai investoritelt 2,2 miljonit

Cleveroni asutaja ja juhatuse esimees Arno Kütt ütles ERR-ile, et rahastamisest osa võtnud investorite arv jäi alla kümne ning kogu kapital tuli Eestist. Optsiooniga laenu tähtaeg on kolm aastat.

Optsiooni kaudu saavad investorid soovi korral omandada alla viie protsendi ettevõttest, kinnitas Kütt.

Saadud raha kasutab Cleveron eeskätt USA äri kasvatamiseks. Mullu sügisel avas ettevõte oma esimese pakiroboti USA-s Arkansase osariigis Bentonville'i linnas asuvas Walmartis.

Inimesed, kes e-Walmartist ostu sooritavad, saavad oma kauba tellida Cleveroni postirobotisse, kust selle siis kätte saavad.

Cleveron on kinnitanud, et tahab jõuda USA-s 15 000 pakiautomaadini ning Walmarti võrgustik on esimeseks sammuks.

Kütt märkis, et kuna USA-s on ettevõtte mahud kiiresti kasvanud, tekkis vajadus kaasata kapitali.

Cleveroni jaoks on see esimene kord nii raha kaasata, kuigi 2008. aastal sai Arengufondilt miljon eurot Cleveroni eelkäija Smartpost.

Smartposti automaadid ostis hiljem ära Soome firma Itella ning kuna Smartposti kaubamärk läks tehinguga kaasa, võttis ettevõtte uueks nimeks Cleveron.

Küti sõnul ei ole Cleveronil praegu selget seisukohta, kas kaasata või kuidas kaasata kapitali tulevikus. Samas ütles Kütt, et ettevõte on kaalunud ka Tallinna Börsi kaudu raha kaasamist.