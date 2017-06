"Samost ja Luik": Tallinna liiklust koormavad veokid saaks viia Muugale

"On Reidi tee, mis vääriks rohkem arutlust justnimelt linna, riigi kui Tallinna sadama ja erafirma Tallink vahel," ütles Luik.

Luik viitas Kadrioru seltsi aktivistile Mattias Luhale, kes kirjutas, et tegelik põhjus, miks Reidi teed tuleks laiendada on võib-olla isegi kõrvaldatav. "Ta ei paku välja selle kõrvaldamise viisi, aga mina olen rääkinud Tallinna sadama ühe endise juhiga ja olen rääkinud kahe Tallinki juhiga."

Luik rääkis, et Luha kirjutab Rohelise liikumise lehel, et Tallinn on tipptunnil täis laevalt tulevaid raskeveokeid. Luik vahendas, et just tipptunnil, ehk kell 17.00 tuleb Vanasadamasse sisse kaubalaev Tallink Seawind ja toob sealt kahe kilomeetri jagu veokeid.

Luik rääkis, et Vanasadam võtab need veokid vastu, aga võiks vastu hoopis Muuga sadam. "Kui küsida, kas Tallinki omanikud, juhatajad tõesti ei ole märganud, et Tallinna linnal on selle rasketranspordi talumisega suuri probleeme, eriti tipptunnil, siis on märganud küll. Aga Muuga sadamal on meie kuulus riiklik landlord tüüpi Tallinna sadam lasknud mingid eesti keelt vähe valdavad landlordid üürima neid sadamakaisid ja nad küsivad paar korda rohkem Muuga sadama kai kasutamise eest kui Vanasadama kai kasutamise eest. Selle küsimuse peaks Tallinna linn suruma Tallinna sadama lauale /.../ ja kasvõi maksma nendele vene härrasmeestele kinni mõned aastad nende väga hästi sõlmitud lepingutega. Muidu seal Muugal väga suurt käivet ei ole," lausus Luik.

"Me saaksime Tallinki cargo-laevad ja ka Vikingi, kes tahaks veoautosid tuua, panna Muugale ja nagu ma loen siin Helsingi linna arvutused näitavad, et sõiduautode maht nendel laevadel taastuks aastaks 2022 väga ilusti. Äri ei jääks tegemata, reisijad saaks kiiremini laevale, laev kiiremini minema, käivet ei kaotataks - see oleks win win variant," pakkus ta.

"Õnneks on meil riigis ja linnas sama erakond võimul, täiesti haruldane võimalus," ütles Luik veel.