Sõõrumaa pakkumine linnale on ehitada neli võimlahoonet juurde

Kui linn lepingud lõpetaks, tuleks ettevõtjatele maksta hüvitist, mille suuruses kokku leppimine võib võtta väga pikalt aega.

Sõõrumaa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et linnaga räägitakse vahelduva eduga läbi juba paar aastat.

"Kui tänasel linnapeal Taavi Aasal jätkub mehisust, võivad pooleteist aasta pärast tulevased särasilmsed lapsed tegeleda sportvõimlemisega maailma tasemel," rääkis Sõõrumaa.

Üks võimalik lahendus olukorrale ongi, et leping jääb kehtima, aga lepingutingimusi muudetakse. Selleks on Urmas Sõõrumaa ettevõte välja pakkunud, et ehitab linnale neli võimlahoonet lisatasudeta juurde.

See suurendaks rendipinna mahtu 20 protsenti, mis teeks ka lepingute maksumuse samavõrra odavamaks. Linna juristid analüüsivad seda pakkumist.

Sõõrumaa peab toimuvat valimiste eelseks võitluseks ja kuigi ka tema ise kandideerib valimisliidus Tallinna volikokku ei näe ta enda võimalikku tekkivat huvide konflikti ettevõtete ja linna vahel.

"Ma ütlen rahavakeeli sellest, et kui mul on kaks jalga ja kaks kätt ja kõik mehelikud organid funktsioneerivad, ega ma siis potentsiaalne vägistaja pole. Ei maksa kahelda selles," lausus ettevõtja.

Taavi Aasa sõnul tänaseks enam ettevõtetega selliseid halduslepinguid ei sõlmita ning vanade lepingute muutmine või lõpetamine otsustakse kiiresti.

Praeguse linnavalitsuse ettepanek eraettevõtjatest partneritele on lepingud välja osta. See eeldab kokkulepet jääkasendusmaksumuses ehk siis selles hüvitises, mida teine pool saab.

"Tõenäoliselt see kokkulepe võib võtta väga pikalt aega, sellepärast, et võimalik, et me oleme nendes asendusmaksumustes väga erineval seisukohal või arvamusel," ütles Aas.

Omal ajal on linn sõlminud lepingud viie ettevõtjaga kolmekümneks aastaks. Tänaseks on kooliarendajatele makstud üle 100 miljoni euro haldustasudeks.