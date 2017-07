Emajõele on valmimas ilmselt maailma esimene ujuv ristimismaja

Tartu Pühade Aleksandrite kogudusele üle antavas maailma tõenäoliselt esimeses ujuvas ristimismajas käivad veel viimased tööd. Lisaks põhilisele ehk ristimisaugule vajavad viimistlemist veel maja seinad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kunstiakadeemia tudengite juhendaja, sisearhitektuuri osakonna juhataja Hannes Praks ütles, et lisaks ainepunktidele koguvad tudengid sellega teadmisi õigeusu traditsioonist.

"Mõtlesime alguses teha ujuvat kabelit, aga siis selgus, et enda lastetuba on natuke hõredavõitu, et kabel on ärasaatmishoone ja jõematust õigeusus absoluutselt ei eksisteerigi. Diakon Toomas Erikson pakkus välja, et võiks teha ujuva ristimismaja. Ja kuna jõeristimist on see kogudus läbi viinud ja ristimine on mingit sorti intiimne protsess, siis hoone, mis seda sündmust mingit moodi varjaks või tekitaks veelgi intiimsema meeleolu, läheks asja ette, selle järele on reaalne vajadus," selgitas Praks.

"Kui hakata ehitama pühakoda, mis on paljudele inimestele väga oluline, siis see teadmatus oli alguses võib-olla kõige hirmutavam. Preestril on oma nägemus - midagi väga traditsioonilist -, noortel on pigem ikkagi modernne lähenemine," rääkis EKA sisearhitektuuri osakonna tudeng Maria.

Praks loodab, et kui hea sõna ristimismaja kohta levib ka üle piiri, saavad nad peagi veel mõne ehitada.

"Isa Vadim on arvanud, et see on üks esimesi ujuvaid ristimismaju. Aga me loodame muidugi, et tänu sellele meile hakkab nüüd sedasorti tööd tulema, et Venemaal Siberi jõgedel on vähemalt kümme aastat hooletu," rääkis Praks.