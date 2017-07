PJV Hooldusravi maksuvõlg on kokkuleppel riigiga ajatatud

Keila haiglat majandaval ettevõttel PJV Hooldusravi on enam kui 700 000 euro suurune maksuvõlg, pankrotiohus hooldushaiglast koondati tänavu töötajaid ja suleti haigla üks korrus, kuid tänaseks on võlg riigiga kokkuleppel ajatatud.

Ettevõtte juhi Anders Tsahkna sõnul Keila haiglat sulgemine ei ähvarda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Veebruaris rääkis PJV Hooldusravi juht Anders Tsahkna "Pealtnägijale", et Eesti suurim hooldushaigla on pankroti äärel. Vähem kui poole aastaga on ettevõtte maksuvõlg 100 000 euro võrra kasvanud, aga olukord rahunenud. Ettevõte on asunud võlga tasuma ning andnud lisagarantiiks kinnisvara, mille väärtus ületab võlasumma.

"Me koondasime töötajaid ja viisime tasakaalu tulud ja kulud. Praegu sellist ohtu Keila haiglal ei ole, et me pankrotti läheksime. Olukord on stabiliseerunud ja meie vaatame lootusrikkalt tulevikku," ütles Tsahkna.

"Aktuaalse kaamera" poole pöördusid Keila haigla töötajad, kelle pilk tulevikku on pigem murelik, sest tööandja ei ole nende eest tasusid deklareerinud, mis omakorda tekitas muret sotsiaaltagatiste saamise pärast.

Tsahkna kinnitas, et kahtlusteks pole põhjust, sest sotsiaalgarantiid on töötajatele tagatud. Haigekassa on lepingupartneri PJV Hooldusravi olukorraga kursis.

Makseraskustes ettevõtete probleemide lahendamisel aitavad teised haigekassa partnerid, näiteks pankrotiohu korral hakkavad uued patsiendid liikuma teistes asutustes.

Haigekassa Harju osakonna direktori Ado Viigi sõnul ei jää täna keegi Harjumaal õendusabita.

"Mõeldes sellele, et täna on Harjumaal õendusabi jaoks 900 voodikohta, millest me ära kasutame ligi 570. Ehk see näitab, et meil on täna üle 300 voodikoha lausa reservis," märkis Viik.

Keila haiglas on umbes 250 patsienti ja samapalju töötajaid. Maksu- ja tolliamet kinnitas, et Anders Tsahkna ettevõtet ei ähvarda pankrot juhul, kui võlga tasutakse järjepidevalt maksegraafiku alusel. Maksuvõla tasumise lõpptähtaeg on kahe aasta pärast.

Maksuameti kinnitusel ei mõjuta deklaratsioonide esitamata jätmine töötajaid täna, küll aga tulevikus. Kui inimene töötab nii, et tööjõumaks on tasumata, on tema pension ka sellevõrra väiksem.

Maksu- ja tolliameti sissenõudmise erimenetluse talituse juht Airi Jansen-Uueda ütles, et jälgida tuleb ka seda, et oleks olemas töötajateregistri kanne ehk inimene oleks registreeritud tööandja poolt töötajateregistris, sest just sealt tulevad sotsiaaltagatised.

PJV Hooldusravi ostis 2011. aastal Põhja-Eesti regionaalhaiglalt Keila kompleksi, koos eurotoetuse ja kohustusega ehitada 350-kohaline hooldushaigla ning vastavalt sellele valiti ka töötajad.

Tsahkna sõnul tekkis võlg, sest riik ei tellinud lubatud mahus teenust. Keila haiglas on õendusabi patsientidele 200 voodikohta, kuid neist täidetud pooled.

Sotsiaalministeeriumist kinnitati "Aktuaalsele kaamerale", et ministeerium on PJV Hooldusravi probleemidest teadlik, kuid ei sekku eraettevõtte tegevusse ühelgi juhul.