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Kohus lükkas kaebuse tagasi ja RKIK jätkab betoonpunkrite hankega

Eesti
Kaitsevägi katsetas 2024. aastal betoonpunkrite prototüüpide vastupidavust.
Kaitsevägi katsetas 2024. aastal betoonpunkrite prototüüpide vastupidavust. Autor/allikas: Kaitsevägi
Eesti

Riigikohus ei võtnud menetlusse Nordic Shield Group AB kaebust, millega ettevõte vaidlustas idapiirile paigaldatavate betoonpunkrite hanke. Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) saab nüüd punkrite tellimisega edasi minna.

Riigikohus otsustas esmaspäeval jätta menetlusse võtmata Nordic Shield Group AB kassatsioonikaebuse, millega ettevõte soovis vaidlustada RKIK-i korraldatud hanke Eesti idapiirile betoonpunkrite soetamiseks.

RKIK-i Balti kaitsevööndi projektijuht Armin Siilivask ütles ERR-ile, et esmaspäevane kohtuotsus tähendab, et saame hankemenetlusega edasi minna.

"Nüüd, mil kohus on oma otsuse teinud, on meie eesmärk jätkata hankega vastavalt kavandatud ajakavale, et jõuda võimalusel juba uue aasta märtsis lepingu sõlmimiseni. Selleks tuleb läbi viia vajalikud hankemenetluse toimingud: viia läbi pakkumuste voorud, pidada läbirääkimisi, teha kontroll ja hindamised ning kui kõik sujub, sõlmida sobiva pakkujaga leping," lausus Siilivask.

Nordic Shield Groupi kaebus puudutas hanke kvalifitseerimisvooru ja seal kehtestatud nõudeid, eelkõige tootmiskvaliteedi standardit ning nõutud ISO-sertifikaati. RKIK-i hinnangul ei vastanud Nordic Shield Groupi esitatud sertifikaat hanketingimustes sätestatud nõuetele.

Eesti eesmärk on 2027. aasta lõpuks paigaldada Balti kaitsevööndi raames idapiirile 600 betoonpunkrit. Punkrite tellimiseks kuulutas RKIK 2025. aastal välja hanke.

Toimetaja: Marko Tooming

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