Serbia president Vučić tunnistas kaotust parlamendivalimistel

"On selge, et me kaotasime need valimised," ütles Vučić toetajatele oma erakonna peakorteris Belgradis, kui esialgsete tulemuste kohaselt rebis tudengite toetatud protestiliikumine juhtima.

Serbias toimusid pühapäeval valimised, kus tudengite juhitud liikumine püüab võimult tõugata veteranpoliitik Vučići parteid.

Esialgsete tulemuste kohaselt võib üliõpilaste toetatud nimekiri 250-kohalises parlamendis saada kuni 140 kohta ja absoluutse enamuse. Parlamendivalimistel hääletas rekordarv serblasi. Kaks tundi enne valimisjaoskondade sulgemist oli valimisaktiivsus jõudnud 65 protsendini. See on kõrgeim näitaja enam kui 30 aasta jooksul.

Pärast Vučići teadaannet täitsid pealinna Belgradi tänavad tuhanded inimesed, kes tähistasid parempopulistide võimu lõppu loosungite, ilutulestiku ja autosignaalidega.

Erakorralised valimised olid kulminatsiooniks ligi kaks aastat kestnud tudengite juhitud meeleavaldustele, mis puhkesid pärast 2024. aastal Novi Sadi raudteejaamas toimunud varikatuse varingut, milles hukkus 16 inimest.

Katastroof vallandas Serbias ühed suurimad meeleavaldused alates diktaator Slobodan Miloševići langemisest 2000. aastal.

Suuresti juhita liikumise toetatud kandidaatide nimekiri ehk Tudengite Nimekiri on nüüd suurim väljakutse Vučići parempopulistlikule Serbia Progressiivsele Parteile (SNS), mis on kogu oma võimuloleku aja poliitikas domineerinud.

Serbia 250-liikmelise parlamendi kohtade pärast võistles kaheksateist valimisnimekirja, kuid küsitluste kohaselt käis võitlus peamiselt valitsuspartei ja tudengite toetatud nimekirja vahel.

Mitmed juhtivad opositsiooniparteid otsustasid mitte kandideerida, kutsudes selle asemel toetajaid üles tudengeid toetama.

Ligi kaks aastat on tudengid korraldanud miitinguid ja marsse üle kogu riigi, et jõuda otse valijateni ja seista vastu SNS-i meediamasinale. Nende meeleavaldused on regulaarselt toonud kokku suuri rahvahulki ning sõltumatu meeleavalduste vaatleja andmetel tõi neljapäeval Belgradis toimunud viimane valimiseelne miiting tänavatele umbes 150 000 inimest.

Ka Vučić on teinud kampaaniat üle kogu riigi, kohtudes kodanikega külades ja linnades ning süüdistades korduvalt tudengiliikumist välisriikide rahastatud riigipöörde kavandamises.

"Ärgem unustagem kunagi, kuidas nad püüdsid meie riiki kukutada. Kaitskem ja hoidkem seda alati," ütles Vučić toetajatele oma partei viimasel miitingul Belgradis.

Enamik Tudengite Nimekirja 250 kandidaadist on vähese poliitilise kogemusega eksperdid erinevatest valdkondadest – nii akadeemilistest ringkondadest kui ka kunstimaailmast.

Liikumisel on lai platvorm, mille keskmes on lubadus võidelda korruptsiooni vastu.

Valimisjaoskonnad Serbias avati kell 7.00 ja suleti kell 20.00.