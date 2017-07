Avatud talude päeval sai külastada 280 talu ja põllumajandustootjat

Avatud talude päev sai ametliku alguse Tartumaal Kaspri talus. Möödunud aastatega võrreldes paistab tänavune avatud talude päev silma selle poolest, et talude tegevusvaldkonnad on väga mitmekesised, loomakasvatusest ja aiandusest teatritaludeni välja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Samuti on palju talusid, kes tegelevad näiteks loodus- ja maaturismiga, on mitmed muuseumid, nii et tutvustatakse isegi sellist kultuurist poolt," kommenteeris maaeluministeeriumi kantsler Ollar Lemetti.

Kaspri talu perele oli see esimene kord oma uksed nii suurele hulgale inimestele avada. Lisaks lambakasvatusele tegeletakse seal veel mesinduse ja käsitööga.

"Lammaste kõrvalt peab tööl käima, sest lammastega ei tule ainult toime," nentis Kaspri talu perenaine Ragne Kärner-Neevits.

"Eks üks asi toetab teist ja nii ongi. Ühel läheb aasta kehvemini, teine jälle paremini ja nii ongi. Hoiab tasakaalus natukene," lisas Kaspri talu peremees Ormi Neevits.

Talupidajate sõnul on selline päev oluline, et ka linnainimesel säiliks side põllumajandusega ja seda võimalikult erinevates valdkondades - meetootmisest angooraküülikute pidamiseni. Nii on midagi uut neilegi, kes on osalenud ka kõigil varasematel avatud talude päevadel.

Ka põllumeestele endile pakub päev võimaluse üksteiselt õppida.

"Tahaks ise ka vaadata, mida teised teevad. Natukene siit, natukene sealt ja saab igasuguseid uusi nõkse. Talupidamises on alati midagi uut avastada," tunnistas Roosu talu peremees Ivar Rosenberg.

Maaeluministeerium loodab, et tänavu külastab avatud talusid ligi 100 000 inimest.