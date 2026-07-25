Avatud talude päevadel avavad oma uksed enam kui 300 talu ja ettevõtet

12. korda toimuvatel avatud talude päevadel saab sel nädalavahetusel piiluda üle Eesti enam kui 300 talu või põllumajandusettevõtte hoovile. Samas on ka talusid, kes hoiavad uksed kinni, et inimesed farmide vahel liikudes haiguseid kaasa ei tooks.

Rae vallas asuva Soodevahe peremees Jaanus Tõnisson nimetab oma kohta eluviisitaluks, kuna nad tegelevad nii paljuga.

"Põhitegevus on lihaveisekasvatus. Meil ei ole Eesti mõistes suur kari, aga meil on nii palju maad, et me saame pidada sellest väikest karja, et saaks oma heina kätte loomadele," rääkis Tõnisson.

Samuti tegeleb talu mesindusega. "Selline hea hobi ja kes siis mett ei armasta, kõik armastavad. Kala ja vähikasvatus on pigem hobi," lisas Tõnisson.

Talupäeval on Soodevahel üle kogu avara taluplatsi eri peatuspunkte, kus midagi huvitavat vaadata. Kui veistest hoitakse külastajad eemale, siis lähemalt saab kaeda mesilasi, viinamarjadega kasvuhoonet, jalutada tiikide ja saunade vahel ning nautida kohvikus pererahva valmistatud suupisteid.

Samuti Rae vallas asuvasse Hindreku tallu sisenedes torkavad kõigepealt silma uhked lilleamplid, millega kauplemise tippaeg on peamiselt kevad. Eemal laiuvast kanaaiast on lähemale vaatamiseks toodud süsimust kana oma tibudega ning jänesed.

Hoovi tagapool elavad mesilaspered, igaühel neist omanäoline maja.

"Kõik on oma kätetöö. Peremehega teeme koos, tema teeb nii-öelda põhja ja mina siis teen kõik selle ülejäänud: akutrell, tikksaag, värvipotsik ja pintsel on minu sõbrad," rääkis Hindreku talu perenaine Marju Lutt.

Lisaks meevalmistamisele kasutab Hindreku talu pere mesilasi ka teraapiaks.

"Mesilaste teraapiamaja on selline maja, kus te saate minna mesilaste pesaruumi peale magama. Piltlikult öeldes viskate ennast sinna pikali. Seal hakkavad inimesel kõik meeled tööle: haistmis-, kuulmis-, nägemis-, tundmismeel. See mesilaste soojus, need eeterlikud õlid, kogu see mikrovibratsioon ja kõik. See on väga tervendav," ütles Lutt.

Samas on talusid, kes on otsustanud tänavu avatud talude päeval mitte osaleda. Iga-aastaselt tuhandeid külalisi vastu võtnud Nopri talu avas oma uksed hoopis juunikuus ja hoiab sel nädalavahetusel uksed kinni väga proosalisel põhjusel.

"Haigusoht ehk külalised käivad ühest farmist teise. Ja see risk, et tuuakse haigusi, milleks meie farm ei ole valmis ehk et loomad nagu inimesedki võtavad vastu erinevaid tõbesid. See on ainuke põhjus. Üks haiguspuhang nullib kogu selle rõõmu ja mitte ainult nullib, vaid saab aastateks kahjustada ettevõtte tulevikku," sõnas Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Niilo rõhutas, et Nopri on külalistele avatud iga päev, aga tingimusel, et nad tulevad linnakeskkonnast või vähemalt mitte välismaalt või teisest veisefarmist ega too kaasa haiguseid.