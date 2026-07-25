X!

Avatud talude päevadel avavad oma uksed enam kui 300 talu ja ettevõtet

Eesti
Foto: "Aktuaalne kaamera"
Eesti

12. korda toimuvatel avatud talude päevadel saab sel nädalavahetusel piiluda üle Eesti enam kui 300 talu või põllumajandusettevõtte hoovile. Samas on ka talusid, kes hoiavad uksed kinni, et inimesed farmide vahel liikudes haiguseid kaasa ei tooks.

Rae vallas asuva Soodevahe peremees Jaanus Tõnisson nimetab oma kohta eluviisitaluks, kuna nad tegelevad nii paljuga.

"Põhitegevus on lihaveisekasvatus. Meil ei ole Eesti mõistes suur kari, aga meil on nii palju maad, et me saame pidada sellest väikest karja, et saaks oma heina kätte loomadele," rääkis Tõnisson.

Samuti tegeleb talu mesindusega. "Selline hea hobi ja kes siis mett ei armasta, kõik armastavad. Kala ja vähikasvatus on pigem hobi," lisas Tõnisson.

Talupäeval on Soodevahel üle kogu avara taluplatsi eri peatuspunkte, kus midagi huvitavat vaadata. Kui veistest hoitakse külastajad eemale, siis lähemalt saab kaeda mesilasi, viinamarjadega kasvuhoonet, jalutada tiikide ja saunade vahel ning nautida kohvikus pererahva valmistatud suupisteid.

Samuti Rae vallas asuvasse Hindreku tallu sisenedes torkavad kõigepealt silma uhked lilleamplid, millega kauplemise tippaeg on peamiselt kevad. Eemal laiuvast kanaaiast on lähemale vaatamiseks toodud süsimust kana oma tibudega ning jänesed.
Hoovi tagapool elavad mesilaspered, igaühel neist omanäoline maja.

"Kõik on oma kätetöö. Peremehega teeme koos, tema teeb nii-öelda põhja ja mina siis teen kõik selle ülejäänud: akutrell, tikksaag, värvipotsik ja pintsel on minu sõbrad," rääkis Hindreku talu perenaine Marju Lutt.

Lisaks meevalmistamisele kasutab Hindreku talu pere mesilasi ka teraapiaks.

"Mesilaste teraapiamaja on selline maja, kus te saate minna mesilaste pesaruumi peale magama. Piltlikult öeldes viskate ennast sinna pikali. Seal hakkavad inimesel kõik meeled tööle: haistmis-, kuulmis-, nägemis-, tundmismeel. See mesilaste soojus, need eeterlikud õlid, kogu see mikrovibratsioon ja kõik. See on väga tervendav," ütles Lutt.

Samas on talusid, kes on otsustanud tänavu avatud talude päeval mitte osaleda. Iga-aastaselt tuhandeid külalisi vastu võtnud Nopri talu avas oma uksed hoopis juunikuus ja hoiab sel nädalavahetusel uksed kinni väga proosalisel põhjusel.

"Haigusoht ehk külalised käivad ühest farmist teise. Ja see risk, et tuuakse haigusi, milleks meie farm ei ole valmis ehk et loomad nagu inimesedki võtavad vastu erinevaid tõbesid. See on ainuke põhjus. Üks haiguspuhang nullib kogu selle rõõmu ja mitte ainult nullib, vaid saab aastateks kahjustada ettevõtte tulevikku," sõnas Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Niilo rõhutas, et Nopri on külalistele avatud iga päev, aga tingimusel, et nad tulevad linnakeskkonnast või vähemalt mitte välismaalt või teisest veisefarmist ega too kaasa haiguseid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:11

Norris lõpetas Ungaris Mercedese kümneetapilise võiduseeria Uuendatud

21:01

Hispaania kuulutas Madridi ümbruses lõõmavate põlengute tõttu välja eriolukorra

20:55

Kasahstani president kutsus Putinit avalikult üles sõda Ukrainas lõpetama

20:53

Maailma 83. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

20:45

Tarbijad saavad suurema õiguse nõuda tootjalt seadmete parandamist

20:12

Eesti purjelaudurid võitsid Euroopa meistrivõistlustelt kaks medalit

19:46

Kevin Saar võitis Madonas MM-etapi kvalifikatsiooni

19:32

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:20

Eesti aerutaja võitis U-23 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

19:18

Avatud talude päevadel avavad oma uksed enam kui 300 talu ja ettevõtet

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

24.07

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

15:35

Ukraina õhurünnakud tabasid Belgorodi ja Rostovi oblastit Uuendatud

24.07

Kümned Elroni rongid seisavad Tapa jaamas jõude

08:26

Muuseumide liit kritiseerib loodusmuuseumi direktori konkurssi

12:18

Belgia vahistas NATO staabis tegutsenud spiooni

24.07

Lennundusekspert: Air Baltic on alati skeemitamises hea olnud

13:45

Vene keskpank prognoosib majanduse seiskumist ja inflatsiooni kiirenemist

09:27

Kaitseministeerium ei toeta tegevväelaste eripensioni taastamist

24.07

Politsei seostab viimastel päevadel Tallinnas tabatud illegaale rändesurvega

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin

ilmateade

SPORT

21:11

Norris lõpetas Ungaris Mercedese kümneetapilise võiduseeria Uuendatud

20:53

Maailma 83. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

20:12

Eesti purjelaudurid võitsid Euroopa meistrivõistlustelt kaks medalit

19:46

Kevin Saar võitis Madonas MM-etapi kvalifikatsiooni

loe: kultuur

16:05

Fotod: Hobusepea galeriis avati Johanna Mudisti isikunäitus "Väike inimene"

14:18

Galerii: Viljandi pärimusmuusikapeo teisel päeval lustis 9000 inimest

12:09

ERM-is avati Monster Chetwyndi mänguline osalusnäitus "Saba ja sarvedega"

11:05

Lavakast lavale | Robi Varul

loe: eeter

16:34

Ulvi Karu: Naiskodukaitse ei tähenda ainult relvi ja supikeetmist

14:26

Error of Principle: ühendame vanakooli roki ja uue kooli saundi

12:15

Pärimuslaulik meestelaulutoast: siin saab karvaseid laule laulda

10:33

Tõnu Piibur: kodudes leidub veel vanatehnikat, mis väärib taastamist

Raadiouudised

19:00

Sinimägedel meenutati II maailmasõja kaitselahingutes langenuid

18:40

Politsei suurendab jõude ebaseaduslike migrantide tabamiseks

18:35

Päevakaja (25.07.2026 18:00:00)

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

24.07

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

24.07

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

24.07

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

24.07

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

24.07

Rootsis on päevakorras "igaveste" kemikaalide keeld

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo