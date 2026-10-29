Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

Tartu linnavalitsus keelas eelmisel nädalal Lõõtsa tänaval vastavatud laste aktiivsuskeskuse NinjaZone tegevuse. Keskus avati ilma kasutusloata, kuigi linn oli seda pärast ruumide kontrollimist keelanud.

"Kasutusloa väljaandmiseks olid seal puudused, mis tulid kõrvaldada. Ehitusprojekt tuli kooskõlla viia tegeliku olukorraga. Me palusime omanikku, et kasutust mitte mingil juhul enne kasutusloa väljastamist ei alustata. Aga juhtus nii, et saime signaali, et on alustatud juba ruumide kasutamisega. Meie järgmine samm oli selle tegevuse peatamine," ütles Tartu linnavalitsuse järelevalveteenistuse juhataja Andrus Kõre.

Ootamatu sulgemise tõttu on keskus pidanud tühistama üle 70 broneeringu. Ettevõte pöördus linna poole palvega lubada neil puuduste kõrvaldamise ajal piirangutega edasi tegutseda.

Kaamera ees NinjaZone selgitusi jagada ei soovinud. Kirjalikus vastuses kinnitab ettevõte, et tegevus on peatatud 15. novembrini ja ruumides käib juba uue evakuatsiooniukse ning laiema väljapääsu ehitus ja tööd loodetakse lõpetada uue nädala alguseks. Enne kõigi nõuete täitmist lapsi majja ei lubata. Keskuse sõnul pole linnavalitsusega neil seni õnnestunud ühendust saada, et edasisi samme arutada.

"Ma lükkaksin selle väite ringi. Nendepoolne pöördumine saabus meile üleeile ja täna läheb neile juba ka suuniseid. Kõige väiksemate laste tervise ja ohutuse nimel mingeid järeleandmisi linn vähemalt ehitusjärelevalve vaatest teha ei saa," sõnas Kõre.

Päästeameti sõnul on laopindade muutmine meelelahutuskohtadeks Lõuna-Eestis igakuine probleem.

"Klubi, mängumaa, isegi restorane on tehtud , siis see on hoopis teise funktsiooniga, teise inimeste arvuga. Ja see on probleem ja seda maja ümber tegema hakata, see on päris kallis lõbu," lausus päästeameti lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve nõunik Margo Lempu.

Ka hoones olev tulekustutussüsteem ei asenda varuväljapääsu, sest porolooni ja plastikut täis mängumaa täitub põlengu korral kiiresti mürgise suitsuga.

"Ta täitub selle mürgise suitsuga palju kiiremini, kui me üldse arvata oskame. Loetakse nõuetekohaseks, kui hoonest on kõik väljunud vähemalt kuue minuti jooksul. Kui me nüüd kõik koos viiekümnekesi trügime selle ühe väikse kitsa ukse poole, siis me ei jõua selle ajaga sealt välja," sõnas Lempu.