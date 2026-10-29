X!

Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tartus suleti kasutusloa puudumise ja ohutusnõuete rikkumise tõttu äsja uksed avanud laste mängukeskus, mistõttu tühistati kümneid sünnipäevade broneeringuid. Päästeameti kinnitusel on laopindade muutmine meelelahutuskohtadeks Lõuna-Eestis sage murekoht.

Tartu linnavalitsus keelas eelmisel nädalal Lõõtsa tänaval vastavatud laste aktiivsuskeskuse NinjaZone tegevuse. Keskus avati ilma kasutusloata, kuigi linn oli seda pärast ruumide kontrollimist keelanud.

"Kasutusloa väljaandmiseks olid seal puudused, mis tulid kõrvaldada. Ehitusprojekt tuli kooskõlla viia tegeliku olukorraga. Me palusime omanikku, et kasutust mitte mingil juhul enne kasutusloa väljastamist ei alustata. Aga juhtus nii, et saime signaali, et on alustatud juba ruumide kasutamisega. Meie järgmine samm oli selle tegevuse peatamine," ütles Tartu linnavalitsuse järelevalveteenistuse juhataja Andrus Kõre.

Ootamatu sulgemise tõttu on keskus pidanud tühistama üle 70 broneeringu. Ettevõte pöördus linna poole palvega lubada neil puuduste kõrvaldamise ajal piirangutega edasi tegutseda.

Kaamera ees NinjaZone selgitusi jagada ei soovinud. Kirjalikus vastuses kinnitab ettevõte, et tegevus on peatatud 15. novembrini ja ruumides käib juba uue evakuatsiooniukse ning laiema väljapääsu ehitus ja tööd loodetakse lõpetada uue nädala alguseks. Enne kõigi nõuete täitmist lapsi majja ei lubata. Keskuse sõnul pole linnavalitsusega neil seni õnnestunud ühendust saada, et edasisi samme arutada.

"Ma lükkaksin selle väite ringi. Nendepoolne pöördumine saabus meile üleeile ja täna läheb neile juba ka suuniseid. Kõige väiksemate laste tervise ja ohutuse nimel mingeid järeleandmisi linn vähemalt ehitusjärelevalve vaatest teha ei saa," sõnas Kõre.

Päästeameti sõnul on laopindade muutmine meelelahutuskohtadeks Lõuna-Eestis igakuine probleem.

"Klubi, mängumaa, isegi restorane on tehtud , siis see on hoopis teise funktsiooniga, teise inimeste arvuga. Ja see on probleem ja seda maja ümber tegema hakata, see on päris kallis lõbu," lausus päästeameti lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve nõunik Margo Lempu.

Ka hoones olev tulekustutussüsteem ei asenda varuväljapääsu, sest porolooni ja plastikut täis mängumaa täitub põlengu korral kiiresti mürgise suitsuga.

"Ta täitub selle mürgise suitsuga palju kiiremini, kui me üldse arvata oskame. Loetakse nõuetekohaseks, kui hoonest on kõik väljunud vähemalt kuue minuti jooksul. Kui me nüüd kõik koos viiekümnekesi trügime selle ühe väikse kitsa ukse poole, siis me ei jõua selle ajaga sealt välja," sõnas Lempu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:58

Riigikogu saab nüüdsest valida ka nutiseadmega

21:51

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

21:41

Agrodroonid teevad Eestis esimesi lende

21:31

Tallinna loomaaed otsib karukassidele uut kodu

21:30

Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

21:22

Jaagup Tuisk ja Wanda: kirjutasime oma loo pärast "Romeo ja Julia" lõppu

21:20

Idapiirile rajatakse 60 miljoni euro eest sadu betoonpunkreid

21:16

ERR USA-s: valijad pelgavad vahevalimiste eel demokraatia õõnestamist

21:15

Serviti tõusis meistriliigas ainuliidriks

21:10

Riigikogu erikomisjon võttis luubi alla 200-miljonilise Türgi soomukite hanke

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17:30

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

19:55

Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

07:22

Vaimse tervise eksperdid: Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine võib tekitada ohu

14:31

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

28.10

Pakirobot põhjustas vigastatutega liiklusõnnetuse Uuendatud

15:01

Valmis president Ülle Madise ametlik foto

06:15

Demokraadist USA senaator soovitas Vene kütust vedavatel laevadel kurssi muuta

12:59

Coolbeti peakontor koondab Eestis 130 töötajat Uuendatud

28.10

Hispaanias hukkus kiirrongide kokkupõrkes vähemalt 68 inimest Uuendatud

16:05

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

ilmateade

SPORT

21:15

Serviti tõusis meistriliigas ainuliidriks

20:30

Maailmarekord tõi Põhja-Korea tõstjale teise MM-tiitli

20:06

Bayerni peatreener Kompany sai haiglast välja

19:57

Eesti võrkpalli noortekoondis alistas Poola eakaaslased 3:0

loe: kultuur

20:30

Eesti keeles ilmus graafiline raamat rindade tähendusest ja koormast

17:39

Kinodesse jõudev Soome film "Vinski ja põhjarahva aare" on suuresti Eestis üles võetud

16:52

Miina Pärn: kultuuriajakirjandus peab vaatama teostest kaugemale

16:05

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

loe: eeter

21:51

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

21:22

Jaagup Tuisk ja Wanda: kirjutasime oma loo pärast "Romeo ja Julia" lõppu

21:06

Kaheksandat korda Eesti Laulul osalev Traffic: meile meeldib sellel karusellil keerelda

20:50

Esimest korda sooloartistina Eesti Laulul osalev Rita Ray: olen vägagi elevil

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (29.10.2026 18:00:00)

17:35

Autoettevõtjad innustavad noori autotehnikuks õppima

17:35

Osa USA valijatest muretseb enda valitsuse sekkumise pärast vahevalimistesse

17:30

Koolinoored mängivad Tallinnas trammidega ohtlikke mänge

17:30

Vaimse tervise ekspertide sõnul võib Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine tekitada ohu

17:30

Tulevikus võib riigiasutusse minnes isiku tõendada ka nutitelefoniga

17:25

Sotside häältemagnet Marina Kaljurand seekord ei kandideeri

15:25

Raadiouudised (29.10.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (29.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (29.10.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo