Sinimägede lahingute mälestusüritusel külalised sõna ei saa

Laupäevase ürituse päevaplaan näeb ette Eesti hümni laulmist, jumalateenistust, Merle Jäägeri sõnavõttu, pärgade asetamist ja sõdurisupi söömist. Erinevalt eelnevatest aastatest ei saa ükski külastajatest sõna.

“Sel aasta paneme rohkem rõhku mälestusteenistusele, mõnevõrra teistsugune on ajakava - tervitus- ja kõnedevoorud jäävad ära,” ütles ERR-ile ürituse korraldaja ja 20. Eesti relvagrenaderide diviisi veteranide ühenduse juhatuse liige Mart Kiudsoo.

“Kõned, mis tahes-tahtmata muutuvad poliitiliseks, jäävad ära,” sõnas Kiudsoo. Initsiatiiv selle otsuse tegemiseks tuli tema sõnul ühenduse enda seest, sest seda mõtet on kaalutud juba paar aastat.

“Teema tuli ühenduse koosolekul arutlusele ja need aktiivsed sõjaveteranid, kes iga kuu kohal käivad, nii otsustasid,” rääkis Kiudsoo.

Juhatuse liige otsuses probleemi ei näe, sest üritus on alati olnud veteranide korraldada ja tema peab enda rolli pigem asjaajajaks. Kiudsoo sõnul on ühenduses mehi väheks jäänud ja nende kümnekonna aktiivse liikme tahe on püha.

Samas on Kiudsoo sõnul otsus vajalik, sest kohalike omavalitsuste volikogude valimiste aastal tahavad poliitikud sõna saada.

“Viimase informatsiooni järgi tulevad ikkagi kõik need, kes on kogu aeg tulnud,” rääkis Kiudsoo. “Ma pole süvenenud, aga olen kuulnud, et keegi räägib siin mingist boikotist,” ütles ta ning kinnitas, et temaga otse pole keegi ühendust võtnud.

Ühingu liikmed, kes ürituse taga on ja kõnede ärajätmist pooldasid, ei saanud tema sõnul ka ette näha, mida teised ühendused teistsugusest lähenemisest arvavad.

“Meil on sisekorraeeskirjas täpselt kirjas, et nii kommunistliku kui ka natsionaalsotsialistliku propaganda tegemine on keelatud: peab olema korrektne riietus, käitumine ja see on eelduseks, et üritusele saada,” rääkis Kiudsoo.

Ta tunnistas, et üritusele võib sattuda igasuguseid inimesi, kuid nii on see igal pool. “Kui nad annavad põhjust väljasaatmiseks, siis teeme seda,” ütles ta.

Üritus on poolkinnine ja korda aitab tagada palgatud turvafirma.