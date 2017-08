Kahe nädala pärast algab kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks kandidaatide registreerimine. Erakondade Tallinna linnapeakandidaatidega on pilt juba selge, Pärnus ja Tartus selguvad esinumbrid lähiajal. Üsna segane on olukord aga Narvas.

Kui Reformierakonna Tartu linnapeakandidaadi ehk Urmas Klaasi nime võis kindlal hääletoonil välja öelda juba maikuu lõpus, siis erakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul kinnitatakse Reformierakonna Pärnu linnapeakandidaadiks suure tõenäosusega Toomas Kivimägi. Keerulisemad on lood Narvas.

"Tegeleme sellega, et nimekiri kokku saada ja oma nimekirjaga välja minna. Igor Sumarok on võtnud enda peale selle nimekirja kokku panemise ja kui nimekiri otsustab, et Sumarok on meie esinumber siis on ta ka kandidaat linnapeaks," ütles Pevkur ERR-ile.

Sarnaselt Reformierakonnale on tänaseks selge ka Keskerakonna Tartu linnapeakandidaat, kelleks on Aadu Must. Pärnus saab kandidaadiks suure tõenäosusega Kadri Simson. Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul on aga lõpuni lahendamata olukord Narvas. Korb ütles, et nimekirja esinumber selgub lähiajal.

Paar kuud tagasi kinnitasid ka sotsiaaldemokraadid oma Tartu linnapeakandidaadi, kelleks sai tänane abilinnapea Jarno Laur. Erakonna peasekretäri, Kristen Kanariku sõnul on sotside Pärnu linnapeakandidaat praegune Pärnu maavanem, Kalev Kaljuste. Narvas sotsiaaldemokraadid Kanariku sõnul aga erakonna nimekirja ei koosta:

"Oleme otsustanud vastujõuks praegusteke linnajuhtidele kandideerida valimisliidus. Sotsiaaldemokraatide tuumikuga liidu esinumbriks kujuneb suure tõenäosusega Katri Raik," sõnas Kanarik.

Erakondlikest nimekirjadest on üldse loobunud Vabaerakond, kelle liikmed

panustavad valimistel kohalike valimisliitude toetamisele. Oma

nimekirjast Narva linna kontekstis on loobunud ka EKRE.

"Narvas me välja ei tule. Erinevalt teistest erakondadest, kes tõmblevad ja kihelevad venelaste häälte pärast ei ole me neid hääli püüdma läinud. Meie kalkulatsioon ütleb, et see on Keskerakond, kes need üles nopib nii või teisiti ja me ei hakka ressurssi kulutama," rääkis Helme.

Ühtlasi on Helme EKRE Pärnu linnapeakandidaat, Tartus on selleks Indrek Särg. Ühe kindla nime on välja käinud ka Isamaa ja Res Publica Liit, kelle Pärnu linnapeakandidaat on Andres Metsoja.

"Narvas pole otsustatud, kas IRL läheb välja oma nimekirjaga või otsustavad meie inimesed liituda Keskerakonna vastu kokku pandava valimisliiduga. See on paari nädala küsimus, samuti selgub siis Tartu linnapea kandidaat," rääkis IRL-i peasekretär Priit Sibul.