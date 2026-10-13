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Kohus mõistis süüdi Olerexi töötaja, kes varastas 67 000 liitrit kütust

Eesti
Olerexi tankla. Foto on illustreeriv.
Olerexi tankla. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kohus tunnistas süüdi endise Olerexi töötaja, kes süüdistuse järgi varastas Jüri tanklas töötades mahutitest kokku 67 000 liitrit diislikütust.

Justiits- ja digiministeerium teatas eelmisel nädalal, et kohtus lahendati hiljuti juhtum, kus ühest tanklast varastati kümnete kordade jooksul kokku ligi 67 000 liitrit diislikütust.

Juhtumiga tegelenud Põhja ringkonnaprokurör Toomas Tomberg ütles ERR-ile, et juhtum leidis aset Olerexi Jüri tanklas.

Prokuratuur süüdistas Igor Sorokinit selles, et töötades Jüri tanklas klienditeenindajana kasutas ta ligipääsu tankla süsteemidele selleks, et varastada korduvalt mahutist diislikütust.

Süüdistuse järgi pani ta ajavahemikul 9. detsembrist 2022 kuni 25. jaanuarini 2024 toime kokku 51 varguse episoodi. Varguste varjamiseks lülitas ta enne kütuse väljapumpamist välja tankla videovalve ning pumpas seejärel diislikütuse tema kasutuses olnud sõidukis paiknenud mahutitesse. Kokku heitis prokuratuur talle ette ligi 67 000 liitri diislikütuse vargust väärtusega pea 108 600 eurot.

Kohus tunnistas Sorokini süüdi suures ulatuses ja süstemaatiliselt toime pandud varguses ning mõistis talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Lisaks tuleb tal hüvitada Olerexile tekitatud varaline kahju summas 108 589 eurot. Kohtuotsus pole veel jõustunud.

"Kohtumenetluses leidis kinnitust, et tegemist ei olnud üksiku teoga, vaid pika aja jooksul toime pandud süstemaatilise vargusega. Kuigi süüdistatav tabati teolt ühe episoodi käigus 2024. aasta jaanuaris, võimaldasid tööajagraafikud, videovalve logid, mahutite andmed, tunnistajate ütlused ja muud kogutud tõendid kohtul lugeda tõendatuks ka ülejäänud süüdistuses kirjeldatud episoodid," lausus Tomberg.

Kohus nõustus prokuratuuriga, et tõendid moodustavad tervikliku ja usaldusväärse kogumi, mis tõendab süüdistatava tegevust kogu süüdistuses kirjeldatud perioodi vältel, lisas ta.

Tombergi sõnul on tegemist tähelepanuväärse juhtumiga nii varastatud kütuse koguse kui ka toimepanemise kestuse tõttu.

"Samuti ilmestab see, et ettevõtte varalise kahju põhjustanud pikaajalist ja varjatud tegevust on võimalik tõendada ka olukorras, kus otsene tõend puudutab üksnes osa kuritegelikust tegevusest, kuid ülejäänud episoodid leiavad kinnitust omavahel kooskõlas olevate kaudsete tõendite kogumiga," ütles ta.

Korduvad kütusevargused on sagenenud

Justiits- ja digiministeeriumi statistika järgi on tänavu registreeritud üle 2000 kütusevarguse, mida on ligi poole rohkem kui aasta tagasi.

Ministeerium märkis, et see ei tähenda tingimata, et inimesed oleksid üle Eesti järsku kaks korda varastamishimulisemaks muutunud, vaid pigem näitab statistika, et varaste tegevus on muutunud süstemaatilisemaks ning osa juhtumeid kvalifitseeritakse korduvuse tõttu kuritegudena.

Kui inimene varastab ühe korra, võib tegu olla väärteoga, kuid kui ta teeb seda korduvalt ja teadlikult, muutub sama käitumine kuriteoks.

Selle taga, et varavastased kuriteod on aastaga kasvanud üle kuu protsendi, ongi suuresti kütusevargused, märkis ministeerium.

Toimetaja: Marko Tooming

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