ERM-i audit tõstatas korruptsiooniohu

Audit märgib, et ERM on ostnud Eesti üliõpilaste seltsilt (EÜS) möödunud aastal 8124 euro eest liputeemalisi kaupu. Ohuna viidatakse sellele, et nii ERM-i direktor Tõnis Lukas kui ka avalike suhete juht Kaarel Tarand on EÜS-i liikmed ja ERM-i poolelt ka kuluarvete kooskõlastajad, kirjutas Eesti Päevaleht.

"Kuna arveid kooskõlastavad isikud on ise ka seotud seltsiga ning ERM 2016 eelarves ei olnud sellisteks kuludeks vahendeid ette nähtud, siis võib olla tegemist ERM-i vahendite EÜS-i suunamisega ja ERM-i rahalisi vahendeid ei pruugi olla kasutatud sihipäraselt. Finantsrisk, mainerisk,” seisab auditis.

Lukas, kes hetkeseisuga enam EÜS-i ei kuulu, ütles, et EÜS on ERM-i püsinäitusel eksponeeritava esimese sinimustvalge lipu omanik ja selle ajaloo vaieldamatult parim tundja.

"Selle ajaloo valgustamine saab toimuda ainult koostöös omanikuga. Muuseumi töötajad ei kuulu ühtegi EÜS-i juhtorganisse, seega nimetatud riskid puuduvad. Rahvuslike organisatsioonide, nagu EÜS ja ERM, koostöö isamaalise kasvatuse alal jätkub igavesti," sõnas muuseumi juht.