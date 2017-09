Saaremaa toidumärk on innustanud ka hiidlasi oma märki looma

Saarlased on juba viis aastat kohapeal valmistatud toodangut märgistanud oma märgiga, mis kinnitab, et see toode on valmistatud just Saaremaal. Ettevõtjad kinnitavad, et ühine kaubamärk "Toodetud Saaremaal" või ingliskeelne "Made in Saaremaa" on neile kasulik ning see on innustanud ka hiidlasi oma märki looma.

Tänaseks kasutab sertifikaadiga Saaremaa kaubamärki üle 80 suurema ja väiksema tootja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Saaremaa piirkonnamärgis ei ole kvaliteedimärk, see on piirkonna märk, mis tõendab, et toode on valmistatud Saare maakonnas ja Saare inimeste poolt," rääkis Saaremaa märgi projektijuht Sulvi Munk.

"Märk on abiks, sest saaremaist toodangut inimesed ootavad ja otsivad. Päris paljud saarlased, kes on läinud mandrile elama, vaatavad ja toetavad kodumaist," kinnitas Saare Leiva müügijuht Liina Vaima.

Saarte koostöökogu jälgib ka, et nende poolt tootjatele välja antud sertifikaatide tingimusi täidetakse.

"Meil on sotsiaalne kontroll kõigi märgi kandjate endi poolt ja siiani ei ole meil ühtegi väärkasutust märgi osas olnud," ütles Munk.

Saarlaste oma toodangu märk on ka hiidlasi innustanud samalaadset märki välja töötama.

"Naabersaarele me ütleme, et see märk on hakanud tööle väga hästi ja me kohe tunneme selle ära. "Eelista saaremaist" - see on asi, millega saab toetada Saaremaa ettevõtlust. See märk on väga hästi tööle hakanud ja meie küll kiidame seda," rääkis Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht Reet Kokovkin.

Lisaks tootele pandud märgile on Saarte Koostöökogu koos Saaremaal tegutsevate Coopi kauplustega ka saaremaiste toodete hinnasildid sinise märgiga varustanud.