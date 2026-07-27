Saarte elanikud saavad peagi Hiiu- ja Saaremaale sõita sooduspiletiga

Kooskõlastusringil olnud eelnõu järgi oleksid saarlased ja hiidlased pidanud kahe saare vahelise laevaliini katkemisel ootama 36 tundi, et teha mandri kaudu sooduspiletiga ümbersõit. See aga tekitas saarte elanikes tugevat vastuseisu. Nüüd peaks sügisel jõustuma kord, millega Saaremaa ja Hiiumaa püsielanikud saavad mandrilt naabersaarele sooduspiletiga aastaringselt sõita.

"Me näeme, et ilmastikuolud on muutunud ebastabiilseks ja selliseid talvesid, mil laevaliiklus võib olla häiritud, võib tulla veel. Ettevalmistamisel on alaline kord, millega mõlema saare elanikud saavad teisele saarele sõita aastaringselt soodustusega. See mehhanism on täpselt sama mis praegu kodusaarele sõitmisel, ehk nii sõitjale kui ka sõidukile laieneb soodustus samadel tingimustel. Selle aluseks on sissekirjutus emba-kumba valda. Kehtima hakkab see sügisel," selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.