Maineka gaasiõhupalli võistluse meeskond maandus Eestis

Prantslased Vincent Leys ja Christoph Houver, kes pühapäeva hommikul Võru lähistel maandusid, moodustavad ühe 21 võistkonnast, kes võtavad osa 61. korda toimuvast Gordon Benneti nimelisest gaasiõhupalli maailmameistrivõistlusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Christophe Houver ütles, et nad alustasid teekonda reede õhtul Šveitsist ja lendasid järjest 36 tundi.

Selle ajaga suudeti läbi 1834 kilomeetrit, viibides vahepeal lausa 5800 meetri kõrgusel, kus mehi kimbutas 20 kraadine külm. Seda kõike tehti korvis, mis on natuke üle ühe ruutmeetri suur.

"Kõige olulisem on ikka see, kes on sinu kaaspiloot. Korvi suurus ei mängi erilist rolli," ütles Houver.

Tegemist oli tõeliselt kiire lennuga, kus vahepeal suudeti saavutada kiirus 90 kilomeetrit tunnis. Ja seda kõike valge, vesinikuga täidetud õhupalli abil.

Võistluse reeglid on lihtsad. Kõigil on lubatud kasutada täpselt ühesuurust gaasipalli ning võitjaks saab see, kes suudab läbida sirgjooneliselt pikima distantsi. Sõidu trjaektoori määrab tuulesuund, mis sedapuhku oli prantslasi kandmast Venemaale.

"Venemaa on selle võistluse jaoks suletud riik, seega olles piirile väga lähedal me peatusime. Me oleme siin ka sellepärast, et ka Kaliningrad ja Valgevene on suletud riigid, mis tähendab seda, et me proovisime lennata läbi väikese koridori, mis nende kahe riigi vahel on. Oli öö, nii et me ei tea, kuidas meil läks," rääkis Houver.

Läks aga nii, et hetkeseisuga on nad ainuke meeskond, kes on suutnud Suwalki koridori läbida, mis tähendab seda, et tõenäoliselt on nad võistluse võitjad.