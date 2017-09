Kaks kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise magistranti koos juhendajaga katavad Jõelähtme kiriku risti lehtkullaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaalt tellitud kullalehed meenutavad kleepse. Seda kutsutakse transferkullaks, mis kinnitub silikoonpaberilehele. Kuld asetatakse risti õliga kaetud pinnale ja pintseldatakse haakumise tagamiseks üle.

Lehtedest ülejääv kullapuru kogutakse hoolikalt purki ning seda saab hiljem kasutada kullavärvi valmistamiseks.

Rist kaetakse lehtkullaga kaks korda. Kullalehed ei tohi kortsuda ega praguneda.

"Keeruline on kullalehe pealepanemise hetk. Iga väiksem liigutuski võib tekitada mõra ja prao, mis hiljem jääb näha. Et saada perfektset tulemust, tuleb see väga ühtlaselt peale kanda," selgitas kunstiakadeemia magistrant Varje Õunapuu.

Kunstiakadeemia dotsent Hilkka Hiiop rääkis, et kahekordse kullalehega katmise mõte ongi see, et esimeses kihis tekkinud apsakad teise kihiga kaetud saavad.

Kasutusel on 23-karaadine kuld ja risti pind on 240 ruutdetsimeetrit. Kuld maksis 1500 eurot.

Kuldamine toimub kirikus - see teeb töö keerulisemaks, sest õli kuivab kauem ja tolmu on rohkem kui stuudios. Tegijad kaalusid kaua, kas sellises keskkonnas töö ette võtta.

"Mul on tohutu heameel, et me otsustasime ikka kiriku kasuks. See on tehniliselt keerulisem ja kõik kuivamisajad on palju pikemad, aga kuidagi see, et me oleme siin, selles keskkonnas annab täiesti teise tähenduse sellele asjale. Endal ka see tunne, kui sa tuled hommikul 7.00, et sa lähedki sinna kohta, kus see rist eksponeeritud saab," rääkis Hiiop.

Paari-kolme nädala pärast peaks rist olema kahekordse kullakihiga kaetud ja torni tõstmiseks valmis.

Rist ise pärineb 1912. aastast, on valmistatud puust ja vaskplekiga üle löödud.

Jõelähtme kirik sai kevadel torni ümber tellingud. Praegu kinnitatakse tornile uut plekk-katust.

Kirik ise on ehitatud 1220. aastatel ja sellel võis algselt olla kolm torni.