David Vseviov: Reformierakonna reklaam on ohtlik

Sotsiaalmeedias levib Reformierakonna reklaam, mille järgi Keskerakonda eelistab muukeelne valija: „Iga hääl loeb! Kui tahad, et sinu hääl raisku ei läheks, tule ja vali Reformierakond! Vali eestimeelne meeskond ja muutus Tallinnas!”

Tekkinud on diskussioon, kas sobib valijaskonda eristada rahvuse põhjal, märgib ajaleht.

David Vseviov tõdes reklaami ajalehele kommenteerides, et see on erakordselt kurb. „Ja isegi mitte niivõrd kurb, küsimus on selles, et see on ohtlik. Kui räägime eestimeelsusest, siis peaksime kõigepealt mõtlema Eesti riigile, tema olevikule ja tulevikule. Kui vastandume – ja vastandumise variante on erinevaid –, siis genereerime konflikte. Seda enam, kui vastandutakse rahvuse pinnal. Naaberriik on nii toiminud: eestlased-venelased. Aga Eestis on see hukatuslik.”

Kas rahvuste pinnal vastandumisel on 2017. aastal üldse enam pinda? Vseviov vastas, et kuna see toimib, siis järelikult pinda on.

Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal ütles selgituseks, et "eestimeelsus ei küsi rahvust, sugu, emakeelt ega vanust, vaid sõltub tehtavatest sisulistest valikutest".