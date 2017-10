"Me püüame leida endale kedagi kõrvale, kellegagi koos seda teha. Aga loomulikult ei saa see olema lihtne protsess. Üks asi on see, et kokku leppida, aga teine on see, et kui meil on absoluutne enamus olemas, siis on ka partnerid väga ettevaatlikud," ütles Aas Vikerraadio saates "Uudis +".

Aas rääkis, et esmaslt peetakse konsultatsioone kõikide volikokku sisse saanud erakondadega.

"Tulenevalt nendest konsultatsioonidest teeme me järgmised otsused, et kas me siis teeme ettepaneku kellegile tulla partneriks, see tähendab loomulikult, et see koosseis on selline, et tuleb ka partneriga arvestada. Või halvemal juhul, kui konsultatsioonid näitavad, et ei ole meile kedagi juurde tulemas, siis loomulikult on teine olukord."

Savisaarega Aas läbi rääkima ei hakka. "Eesmärk on see, et linnavalitsus oleks võimalikult laiapõhjaline, ühe häälega ilmselt ei saa seda põhja väga palju laiemaks," lausus ta.

Aas ütles, et Keskerakond on pärast teisipäeva hommikut lõplikult muutunud erakond. "Ma usun küll, et on. Ja kindlasti tuleb arvestada sellega, et Jüri Ratas erakonna esimehena viis erakonna terves Eestis valimisvõidule. Me saime isegi rohkem hääli kui valimisliidud kokku, rääkimata konkurent-erakondadest. Selles mõttes on olnud Jüri Ratas edukas erakonna esimees. Ma usun, et ta on valimiste käigus ennast tõestanud ja ma arvan, et tegelikult oleks aeg maha rahuneda," rääkis Aas.

Aas kommenteeris ka Edgar Savisaare valimistulemust. "Need valimised näitasid ära, et ka Edgar Savisaar ilma erakonnata ei ole suurte häälte püüdja," ütles ta.