Riia lennujaam kaasab investoreid lennundustaristu arendamisse

Riia lennujaam otsib investoreid, et rajada lennujaama territooriumile lennukite hoolduse, remondi ja kapitaalremondi angaarid.

Projekt on osa Riia lennujaama arengukavast, mille eesmärk on kujundada lennujaamast Põhja-Euroopa multifunktsionaalne lennunduskeskus. Uued angaarid on kavas rajada lennujaama lääneossa Skulte piirkonda.

Konkursi võitjad saavad õiguse projekteerida, ehitada ja hiljem käitada lennukite hooldusangaare ning nende toimimiseks vajalikku taristut oma kuludega. Sõltuvalt konkursi tulemustest võib projektis osaleda üks või mitu investorit.

"Riia lennujaama arengukava näeb ette strateegilist liikumist Põhja-Euroopa mitmefunktsioonilise lennunduskeskuse loomise suunas. Õhusõidukite hooldustaristu on üks peamisi arenguprioriteete, mis võimaldab lennujaamal laiendada teenuste valikut, meelitada ligi investeeringuid ning soodustada suure lisandväärtusega lennundusteenuste arendamist," ütles Riia lennujaama juhatuse esimees Laila Odiņa.