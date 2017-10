LHV pensionifondid on tänavu Eesti turule paigutanud üle 100 miljoni

"Teisalt oleme hoidunud ka väga madala riskiga investeeringutest, nagu Saksamaa riigivõlakirjad: viieaastastesse võlakirjadesse investeerides tuleb igal aastal 0,2% peale maksta ja kümneaastaste võlakirjade tootlus on 0,4% aastas. Umbes 40% euroliitu kuuluvate valitsuste võlakirjadest kaupleb praegu negatiivse tootluse tasemel. See tähendab, et võlakirja lunastades saab vähem raha tagasi, kui anti välja seda soetades," selgitas ta.

