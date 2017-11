Amet näeb vajadust ühtse riikliku kalmistute andmebaasi järele

Vajadus ühtse riikliku kalmistute andmebaasi järele on suur, kuid see vajaks seadusemuutmist ja riigi rahalist tuge, tõdeb muinsuskaitseamet.

Seadus ütleb praegu, et kalmistuandmete kogumine on kohalike omavalitsuse või usuühenduste otsustada.

Tallinnas tegeleb sellega linnavalitsuse hanke võitnud eraettevõte SpinTEK, kelle loodud andmebaasiga haudi on ühinenud ka teised omavalitsused.

Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste peainspektor Ilma Mäesalu kinnitas, et vajadus üldise andmebaasi järele on kasvav.

"Vajadus üldise andmebaasi järele on kahtlemata suur, sest inimestel on huvi, kes kuhu on maetud. Kalmistuturism ja kalmistutel käimine kogub samuti hoogu," rääkis ta.

Muinsuskaitseametit aga huvitab see, et hauatähised ja piirded oleks kindlas ajas fikseeritud. "Siis on meil lihtsam oma tööd planeerida, ka hauatähiste restaureerimine on valdkond, mis meid huvitab."

Seaduse muutmine tähendaks poliitilist otsust, täiendavaid finantse et seda andmebaasi luua ja hallata, pealegi pole ka pretsedenti kusagilt mujalt võtta, ütles muinsuskaitseameti ajaloomälestiste peainspektor.

Tartu pole Haudi-nimelise andmebaasiga ühinenud, sest loob oma andmebaasi.

Üheks põhjuseks, miks Tartu on kõrvale jäänud, on ka see, et Haudiga ühinemise eest peab omavalitsus SpinTEKile maksma, tavainimesele on andmebaasi kasutamine tasuta.