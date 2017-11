Kaubamaja kuulutas välja arhitektuurikonkursi võitja

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Keskerakonnal nelja uue linnaosavanema ametisse määramisel läbirääkimised käimas ning märkis, et küllap on avalikkuse jaoks ka üllatavaid nimesid. Veel lisas ta, et peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas tunneb Tallinna asjade vastu suurt huvi, kuid laseb otsustada Tallinna juhtidel.