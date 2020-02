Fjuk: Tallinn andis kaubamaja arhitektuurivõistlusele eksliku lähteülesande

Tallinna kaubamaja teatas eelmisel nädalal, et nende uue hoone ehitustööde algus on veel lahtine, sest Tallinna linnaplaneerimise amet ei ole seni väljastanud arhitektuurivõistluse võidutöö elluviimiseks projekteerimistingimusi.

Fjuk ütles ERR-ile, et kui 2017. aastal toimus kaubamaja uue hoonekompleksi arhitektuurivõistlus, taotles kaubamaja, et juurdepääsud nende kinnistule parkimise, kaupluste teenindamise, kaubaga varustamise ja jäätmeteeninduse korraldamiseks toimuksid maa-aluste tunnelite kaudu – Rävala puiesteelt, Gonsiori tänavalt ja Estonia puiesteelt. Lisaks kolmele tunnelile pidi tulema veel neljaski tunnel Laikmaa tänavale, mille kaudu hakanuks bussid pääsema Viru keskuse bussiterminali.

"Sellisele lahendusele andsid linnaametid, sealhulgas linnaplaneerimise amet ja transpordiamet kooskõlastuse, selle järgi tehti arhitektuurivõistlus ja koostati võitnud arhitektuuribüroo DAGOpeni poolt eeskujulik lahendus kaubamaja ehitamiseks. Aga see kõik on kokkuvõttes anakronistlik ja vastuolus linnaplaneerimise hea tava ja avaliku ruumi käsitlusega, sest millistel kaalutlustel peaks olema ühe erakinnistu parklatele juurdesõit ja muud vajadused rahuldatud avalikele linnatänavatele kavandatud panduste ja tunnelite kaudu, mis koormavad linna tänavaid ja teevad võimatuks näiteks Rävala puiestee rekonstrueerimise kaasaegseks linnaruumiks, selle muutmise osaks kesklinna liiklussüsteemist?" küsis ta.

Fjuk tõdes, et lähteülesanne, mille järgi nõustuti arhitektuurivõistluse neil tingimustel korraldamisega, oli linna poolt antud ekslikult.

Seetõttu hakkas Fjuk linnaplaneerimise ameti juhiks saanuna koos teiste ametite ja arendajatega otsima lahendust, mis oleks kõigile, eelkõige aga linnale vastuvõetav. Praeguseks on tema sõnul jõutud nii kaugele, et kavandamisel on maa-alune tänav pandustega Gonsiori tänavalt ja Estonia puiesteelt. Ehk teisisõnu – nelja tunneli asemel saab olema vaid kaks tunnelit, ja sedagi eelkõige maa-aluse tänava teenindamiseks. Samas võimaldab see juurdepääsu nii Rävala 8 kvartalile, kaubamajale kui ka rekonstrueerimist ootavale Viru keskusele.

Läbi kahe tunneliga maa-aluse tänava hakkab tulevikus minema kogu Viru keskuse ja kaubamaja vaheline transiitliiklus, maa peale jäävad ainult ühistransport, selle peatused ja kergliiklus.

"Praegu on ju Laikmaa-Gonsiori ristmikul jalakäijad tõrjutud maa alla ja muu transport, välja arvatud jalgratturid, kellel puudub üldse omaette liikumisruum, on maa peal. Selline lahendus ei ole kuidagi kooskõlas arusaamaga kaasaegsest linnaruumist," lausus linnaplaneerimisameti juhataja.

Praeguseks on koostatud heade kavatsuste protokolli eelnõu, kus kõik arendajad ja linn lepivad kokku lähteülesandes, mille järgi kuulutatakse välja projekteerimishange ja minnakse siis projektiga edasi.

"Kõige sellega on kõige otsesemalt seotud ka Euroopa rahastatav Tallinna sadama ja lennujaama trammiühendus, mis hakkab kulgema Hobujaama ja Laikmaa tänavat pidi Rävala puiesteele ja on sellisena osa kogu kaubamaja probleemide lahendamisest," sõnas Fjuk.

Kuni kaubamaja kinnistu juurdepääsude küsimus ei ole lahendatud, seni ei saa linnaplaneerimise amet projekteerimistingimusi väljastada. Terviklahendus puudutab ka mitmeid teisi teemasid, nagu ühistranspordi ümberkorraldamine, uue trammiliini rajamine ja kogu kesklinna liikluskorralduse ümbervaatamine.

Linnaplaneerimisameti tellitud uuringu kohaselt on nende välja pakutud lahendusega tagatud kõigi huviliste, sealhulgas kaubamaja vajadused. Muutunud oludes ei annaks Rävala puiestee keskele rajatava pandusega algav tunnel Fjuki hinnangul mingit lisaväärtust, küll aga vähendaks tunduvalt avaliku linnaruumi kvaliteeti.

"Linna kõik haldusaktid ja senine praktika on lähtunud üksnes sellest, et kogu parkimine ja parkimisele juurdepääs, sealhulgas pandused tuleb lahendada oma kinnistul, mitte avaliku ruumi arvelt, antud juhul Rävala puiestee keskelt," põhjendas ta. "Linn on teinud maksimaalselt endast oleneva, et pakkuda arendajatele, sealhulgas kaubamajale parimat võimalust oma probleeme lahendada kaasaegses võtmes ja hea tava alusel, mis peaks linnas võrdselt kõigile arendajatele kehtima."

Linna nägemuse kohaselt peavad tunneli rahastamises osalema ka arendajad, kelle huvi saab täpselt ära mõõta, arvestades kavandatavaid ehitusõiguse brutoruutmeetreid ja võimalike parkimiskohtade arvu. Arendajatega on nende osaluse määr projektis veel täpsemalt kokku leppimata.

Rääkides ajakavast, millal võiks kirjeldatud plaanid teoks saada, ütles Fjuk, et Tallinna sadama-lennujaama trammiliini rajamise tähtaeg on 2024. aasta ja enne seda peab Gonsiori tänava poolne tunneli osa kuni kaubamajani olema rajatud. Seetõttu on tunnel, mis suunaks tavaliikluse Estonia-Gonsiori sihil maa alla, jättes maapealse täies ulatuses ühistranspordile, jalakäijale ja rattaliiklusele, tema kinnitusel linna prioriteet.

Möödunud nädalal pikendasid Kaubamaja AS ja Viru Keskus üürilepingut järgmiseks seitsmeks aastaks ning Kaubamaja teatas, et nende uue hoone ehitustööde algus pole veel teada.

Kaubamaja tegevdirektor Erki Laugus ütles ERR-ile, et linna kavatsus rajada südalinna uusi trammiteede lõike on kaubamaja ehituse viibimise üks olulisi asjaolusid.

"See kõik aga mõjutab piirkonna liikluskorraldust ning sellega kaasnevad mõjud on vaja läbi analüüsida," lausus ta.

Lauguse sõnul ootavad nad linnalt võimalikult peatselt lahenduste osas selgust.

Nelja tunneliga lahendus 2017. aastast. Autor/allikas: Tallinna linnaplaneerimise amet

Kaubamaja praegused, 1960. ja 1973. aastast pärit hooned ei vasta tänapäeva nõuetele, mistõttu need on plaanis lammutada ja asemele ehitada uued, avaramate ruumidega hooned.

Lisaks kauplemispinnale soovib omanik näha uues hoones nii bürooruume kui kortereid ning maa-alusel korrusel parklat.

Gonsiori tn 2/Rävala pst 6 kinnistute uushoonestamise arhitektuurivõistluse võitis võistlustöö "City Break", mille esitas arhitektuuribüroo DAGOpen OÜ. Võistlustöö autorid on Jaan Kuusemets, Erko Luhaaru, Anne Vingisar, Jose De la Pena Gomez Millan, Jose A Pavon Gonzalez ja Myriam Rego Gomez arhitektuuribüroodest DAGOpen OÜ ja BAKPAK ARCHITECTS S.L.P.