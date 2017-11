Täna kogunes Reformierakonna volikogu, et arutada erakonna uut programmi ja mõelda kuidas minna 2019nda aasta üldvalimistele. Erakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et eesti elanikele tuleb tagasi anda kindlus, et need viimase aastaga toimunud segadused ei ole see tee kuhu Eesti peaks minema. Margitta Otsmaa tegi Hanno Pevkuriga sel teemal intervjuu.