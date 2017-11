Tallinna spordi- ja noorsooameti algatatud audit tuvastas Tondiraba spordikeskuse töös 2016. aastal hulgaliselt puudujääke ja isegi seaduserikkumisi. Muu hulgas selgus, et spordikeskuse juhi Elena Glebova ametikohustused on edasi antud asejuhile Mart Aarele, mida asutuse põhimääruse järgi ei tohiks edasi delegeerida.

Auditeerijad tõid esile, et auditeerimine osutus oodatust keerulisemaks, kuna asutusest oli teavet ja dokumente raske kätte saada. Auditeerijatele anti auditi eri etappidel vastukäivat infot, materjale ja dokumente esitati osade kaupa ja süsteemitult, mõningaid aruandeid kohendati tagantjärele, et need muude dokumentidega kooskõlla viia jne. Kokkuvõttes näitas ainuüksi asjaajamise puudulikkus ja eksitava info jagamine, et asutuse juhtkond ei tule oma tööga toime.

Auditis leiti, et auditeerijate tuvastatud süstemaatilised puudused ja rikkumised asutuse tegevuses annavad aimu, et sellises koosseisus on juhtkond ametisse sobimatu. Rikkumised tuvastati peamiselt juhataja asetäitja Mart Aare vastutusalas. Seetõttu soovitavad auditeerijad tõsiselt kaaluda Mart Aarega töösuhte jätkamise võimalikkust.

Sisekontrollimeetmete uurimisel hakkas auditeerijatele olulisima asjaoluna silma, et asutuse igapäevane tegevjuhtimine on juhataja asetäitja ülesanne ning spordikeskuse juhatajal on peamiselt esindusfunktsioon. Juhataja asetäitjale on antud hulk volitusi, mis on asutuse põhimääruse järgi vaid juhatajal ning neid ei tohiks juhataja asetäitjale üldse edasi delegeerida.

Juhataja asetäitja vastutusel on nt eelarve koostamine, täitmine ja jälgimine; personalihaldus; rahavoogude planeerimine; sularaha käitlemine; varade haldamine; peaareeni ürituste üle läbirääkimine ja müügilepingute ettevalmistamine; äriruumide ja lettide kasutusse andmine; jookide müük ja hankelepingute järelevalve. Enamikuga nendest teemadest tegeleb juhataja asetäitja ainuisikuliselt ning juhatajal ega asutuse ülejäänud personalil ei ole tema tegevusest vähimatki ülevaadet ega kontrolli selle üle.

Selline võimu ja paljude valdkondade koondumine ühe isiku kätte, ilma et seda kontrollitaks, kätkeb korruptsiooniohtu. Asutus peaks rakendama kohustuste lahusust ja nelja silma põhimõtet, et tagada läbipaistvam ja kontrollitav asutuse juhtimine.

Audit leidis ka, et Tondiraba Spordikeskusel puuduvad strateegilised eesmärgid ning nägemus kompleksi ärimudelist.

Finantsiliselt on asutus seadnud eesmärgiks, et kolme kuni viie aasta pärast peaks hall suutma kulud ise katta. Kuigi jääareenide tasuvus on aja jooksul tõesti paranenud, ei näe auditeerijad, et selle eesmärgi saavutamine oleks praeguse ärimudeli juures tõenäoline, kuna kompleksi ülalpidamiskulud on ligi kaks korda suuremad kui tulud.

Auditeerijad leiavad, et kuna asutus toimib suuresti tänu linnakassale, ei ole juhtkond ilmselt kuigi motiveeritud spordikeskuse efektiivsemast majandamisest.

Audit selgitas välja, et asutus ei registreeri nõuetekohaselt dokumente ning selleks ei ole loodud ka ühtset dokumendiregistrit ning sellega rikutakse avaliku teabe seadust.

Puudjääke leiti ka hangete läbi viimisel ja vara haldamisel.

Kõige raskemad rikkumised tuvastati jäähalli tehnohooldustööde ja heakorrateenuse hanke puhul. Mõlema hanke puhul rikuti rängalt mitut riigihangete seaduse nõuet, mille eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga. Nende rikkumiste puhul võib tegu olla ka kuriteoga.