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Jaak Roosaare sai süüdistuse tegevusloata finantsteenuse osutamises

Eesti
Planet 42 auto.
Planet 42 auto. Autor/allikas: planet42.com/kuvatõmmis
Eesti

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab investorina tuntud Jaak Roosaaret tegevusloata finantsteenuse osutamises.

Süüdistuse kohaselt kaasas Roosaare aastatel 2020–2024 enda juhitud äriühingute kaudu avalikkuselt raha, et laenata see edasi Planet42 kaubamärgi all tegutsenud Inclusion OÜ-le. Roosaare juhitud ettevõtetel puudus süüdistuse kohaselt selliseks raha kaasamiseks nõutav finantsinspektsiooni tegevusluba.

Menetlust juhtiv prokurör Piia Enno märkis, et investeeringute vahendamine ja avalikkuselt raha kaasamine on reguleeritud põhjusega.

"Tegevusloa nõue ei ole formaalsus, vaid selle eesmärk on tagada, et inimeste raha kaasavad äriühingud vastaksid seaduses sätestatud nõuetele. Süüdistuse kohaselt kaasati selles asjas aastate jooksul avalikkuselt märkimisväärses mahus raha, kuigi selleks vajalik tegevusluba puudus," rääkis Enno.

Süüdistuse järgi kasutati raha kaasamiseks muu hulgas avalikku investeerimisblogi ja uudiskirja ning Roosaare juhitud ettevõtete kontodele laekus laenuandjatelt kokku üle 15 miljoni euro. "Prokuratuuri hinnangul ei olnud seetõttu tegemist üksikute eraviisiliste laenutehingutega, vaid tegevusega, milleks seadus nõuab finantsinspektsiooni tegevusluba," selgitas Enno.

Ajavahemikul 2020. aasta augustist kuni 2023. aasta mai lõpuni sõlmis Roosaare enda juhitud äriühingute nimel vähemalt 448 laenulepingut erinevate Eesti ettevõtetega. Üksikute laenude summad jäid süüdistuse järgi vahemikku 1000 kuni 90 000 eurot. Raha kaasamine jätkus ka pärast 2023. aasta maid ning intressimakseid tehti 2024. aasta maini.

Ettevõtete kaudu laenati raha edasi Inclusion OÜ-le, mis pakkus Planet42 kaubamärgi all pikaajalise autorendi teenust Lõuna-Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.

Jaak Roosaare suhtes alustati kriminaalmenetlust finantsinspektsiooni esitatud kuriteoteate alusel.

ERR proovis saada kommentaari ka Roosaarelt, kuid tema telefon oli välja lülitatud.

Kriminaalasi saadeti arutamiseks Harju maakohtusse.

Jaak Roosaare Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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