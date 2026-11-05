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Meremuuseum tellib Lätist miljoni euro eest uue uurimislaeva

Eesti
Lennusadam
Lennusadam Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Meremuuseum ostab endale uue uurimislaeva. Katamaraankerega laev valmib Lätis. Pikka aega oli muuseumi uurimislaev Mare, mis seisab praegu Lennusadama kai ääres. Uus uurimislaev on esimene, mis ehitatakse muuseumi vajadustest lähtudes.

Meremuuseum kirjutas teisipäeval alla lepingule Läti laevaehitajaga Invessel uue uurimislaeva ehitamiseks. Katamaraanil on tuukritöödeks avar ahtritekk ning kraana. Endine uurimislaev Mare seisab aastast 2018 Lennusadama kail eksponaadina.

Meremuuseumi juhatuse liige Urmas Dresen rääkis, et 2028. aastal saab täis 50 aastat meremuuseumi allveearheoloogia tegevusest.

Uurimislaev Mare pidi tegema ka kurvemat tööd kui merearheoloogia. 2005. aasta augustis viis selle kapten Vello Mäss Eesti tuukreid Aegna lähedal merre kukkunud Copterline'i Sikorsky vrakile.

Meremuuseumi teenis ta alates 1982. aastast. Katamaraani kiilupanek peaks toimuma veebruaris. Laev läheb maksma umbes miljon eurot ja saab valmis ülejärgmisel aastal.

Dreseni sõnul tuleb raha Eesti meremuuseumi eelarvest. "Meil ei ole mingeid abifonde," lisas ta. Kui laev valmis, tuleb nimekonkurss.

Kui merevägi ootab oma laevu mitu aastat ja riigilaevastik ei saa jäämurdjat, siis meremuuseumi puhul on abiks see, et laevad, mida ostetakse, on väiksemad.

Toimetaja: Merilin Leetna

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