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Kilepiim muutus poodides defitsiidiks

Eesti
Kiri Rimi piimaletis teatab, et kilepiima pole
Kiri Rimi piimaletis teatab, et kilepiima pole Autor/allikas: Indrek Ojamets/ERR
Eesti

Eestis on tekkinud kilepiima tarneraskused, mille taga on Valio tegevjuhi Maido Solovjovi sõnul nende konkurent Maag Food, kes on tootmist vähendanud.

Mõnes Rimi kaupluses on piimaleti juurde pandud silt, kus ostjaid teavitatakse, et kilepiim ei ole tarneprobleemide tõttu ajutiselt saadaval. Eestis tegeleb kilepiima tootmisega kaks ettevõtet: Valio ja Maag Food, viimane müüb kilepiima Farmi kaubamärgi alt.

Valio tegevjuht Maido Solovjov rääkis, et tarneraskuste taga on nende konkurent Maag Food.

"Me oma majas näeme, et konkurent ei tarni teatud klientidele ja on kilepiima tootmismahtu – ma ei tea, mis põhjustel – oluliselt vähendanud. Selle tõttu on meie majas kilepiima tellimuste arv oluliselt suurenenud," ütles Solovjov ja lisas, et nii kiiret mahu suurenemist ei suuda Valio ära täita, kuna selleks on vaja teha investeeringuid.

"Masinatel on piirid ees, täna me töötame Laevas viimased kaks-kolm nädalat mitte enam 100-protsendilise võimsusega, vaid juba üle," sõnas Solovjov.

Solovjovi sõnul hakkas konkurent umbes kaks nädalat tagasi kilepiima tootmist vähendama, sest siis hakkasid jaeketid Valioga ühendust võtma seoses kilepiima tarneprobleemidega.

Maag Foodi kommunikatsioonijuht Kerstin Musting teatas vastuseks ERR-i päringule, et tavapärased toorpiima sisseostu kogused põllumeestelt on sügisel tuntavalt kukkunud seoses üleminekuga uuel saagil põhinevale söödale.

Mis saab edasi?

Solovjovi sõnul kilepiim tõenäoliselt Eestist kuhugi ei kao. "Vast siin lähim kvartal näitab, mis sellest kilepiimast saab. Ma usun, et mingil kujul see siia turule alles jääb."

Kilepiim on Eestis olnud aastaid väga odav. Kas tarneprobleemide tõttu võib hakata kilepiima hind tõusma? "Kindlasti see mõju võib olla, tõenäoliselt ongi. Seda on pigem jaeketid hinnastanud ise madalalt ja tihtipeale müünud kahjumiga, tulenevalt sellest, et see on olnud üks atraktiivne toode, millega tarbijaid kauplusesse meelitada," lausus Solovjov.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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