Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata

Raigo Uukkivile kuulub ettevõte Mubadala, mis tegeleb enda või renditud kinnisvara majandamisega, kirjutab Äripäev. Viimase majandusaasta aruande esitamise tähtaeg kukkus juuni lõpus, kuid Uukkivi firmal on see siiani puudu, samuti ei ole ta aruannet üles pannud 2024. aasta kohta.

Uukivi tänas Äripäeva tähelepanu juhtimast ja selgitas, et tegemist on töötajateta haldusühinguga, kus ta on passiivne osanik ega tegele ettevõtte asjaajamisega. "Edastan info ettevõtte juhatuse liikmele, et vajalikud aruanded saaksid esitatud," lubas Uukkivi vastates küsimusele, miks tema firma ei ole aruandeid üles pannud.

Raigo Uukkivi ei vastanud küsimustele selle kohta, mis mulje jätab, kui maksuameti juhi firma on majandusaasta aruande võlgu, või miks ta ei pööranud tähelepanu, kas aruannetega on kõik korras.

Pikemalt loe Äripäevast.

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on Eestis 30. juunil. Aruande peavad igal aastal esitama kõik väiksemad ja suuremad ettevõtted, sihtasutused ja mittetulundusühingud. Aruande peavad esitama ka need ettevõtted, kellel majandustegevust üldse polnud.

Tänavu septembri alguses polnud ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest aruandeid esitanud.

Äriregistrit haldab Tartu maakohtu registriosakond.

Kolm aastat tagasi, 2023. aasta alguses jõustus seadus, mis andis registripidajale suuremad võimalused hilinejaid korrale kutsuda. Näiteks võib hilinejatele määrata korduvaid trahve summas kuni 3200 eurot.

Seadus lubab ka kolm kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada.