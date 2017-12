Rahvuskultuuri fond austas stipendiaate ja sponsoreid kontserdiga

Vaid eraannetustest sõltuv Rahvuskultuuri Fond eraldas järgmise aasta stipendiumite ja toetuste maksmiseks üle 153 000 euro, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kokku määrati 202 stipendiumi ja toetust.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid kirjanik ja luuletaja Viivi Luik, koori- ja orkestrijuht ning muusikapedagoog Olev Oja ning ajaloolane Enn Tarvel.

Küsimusele, mis on see, mida on vaja teha tänases Eestis selleks, et meie rahvuskultuur säiliks, vastas Viivi Luik järgnevalt: "Ma arvan seda, et peame omale selgeks tegema, mis on kultuur, mis on rahvus ja sellest lähtuvalt siis valima, missuguse hoiakud me võtame oma kultuuri ja rahvuse suhtes. Ma arvan, et see on kõige tähtsam praegu."

"Püüdma jääda iseendaks ja püüdma teha kõik selleks, et elu edasi läheks. Sellepärast, et võib-olla keegi oskab öelda, mis on kultuur ja mis on rahvuskultuur, entsüklopeediate lappamisest selleks ilmselt ei aita - sellepärast, et kultuur on see kõik, mille sees me oleme olnud ja saame olema loodetavasti," lisas ajaloolane Enn Tarvel.

"Ma arvan, et me peaksime väärtustama neid inimesi, kes sellega tegelevad, kes pühendavad sellele oma vaba aja ja kogu oma energia," märkis omakorda Olev Oja.