ERR Saksa autotööstuse hällis: kohalikud loodavad Volkswageni jätkamist

Berliini autorendist saime me soovitud Volkswageni asemel Hiina BYD ja nüüd me sõidame sellega tegema lugu Volkswageni raskustest. Natuke halb tunne on sellega sinna minna.

Berliinist kolme tunni autosõidu kaugusel ligi 90 000 elanikuga Zwickau linna külje all asuv tehas on üks neljast, mille puhul Volkswagen hiljutises teates tõdes, et head tulevikuplaani pole. Saksamaa majanduse mootoriks olevat autotööstust pigistavad Hiina konkurendid, USA tollimaksud, kõrged tootmiskulud ja kiduv nõudlus elektriautode järele. Volkswagen vastab kokkutõmbamisega.

Zwickau linnakese ja kogu sealse regiooni jaoks on tegemist äärmiselt olulise tööandjaga ja inimesed seal loodavad, et tehas ikkagi jätkab.

"Kui Volkswageni tehas kinni pannakse, oleks see tõeline tragöödia kogu piirkonnale ja Volkswagenile endale. Volkswagen on alati olnud Saksamaa lipulaev," ütles kohalik elanik Peggy.

"Volkswagen on aastaid valet poliitikat ajanud, selles on probleem ja nüüd on tagajärjed käes," lisas Michael.

Reineri arvates, et hädade põhjuseks kasutamata jäänud tehnoloogilised võimalused ja vale juhtimine. "Ma soovin, et Volkswagen jääks, sest siin Zwickaus on Volkswageni ja autotööstuse häll. Sellist kohta ei saa lihtsalt käest anda," sõnas Reiner.

Zwickau abilinnapea Silvia Queck kirjeldab probleemi ulatust. "Meie jaoks oleks see ränk hoop, sest selles piirkonnas sõltub väga palju autotööstusest ja Volkswagenist kui tööandjast. Ja lisaks Volkswagenile, mis annab praegu tööd ligikaudu 8000 inimesele, on olemas tarnijad, mistõttu võib see kokku mõjutada 30 000 kuni 40 000 töökohta," ütles Queck.

Autotööstuse tähtsus Zwickaus saab selgeks esimese Audi tehase kohal asuvas muuseumis. Esimene auto ehitati Zwickaus 1904. aastal. Insener August Horch leidis just Zwickaust eest sobivad tingimused.

"Siin oli ülikool fookusega tehnilistel erialadel, oli hea infrastruktuur rongide ja trammidega linnas ja oli kogunenud juba üsna palju rikkust tööstuses, nii et inimesed soovisid raha investeerida headesse ideedesse ja August Horchil neid jagus," rääkis August Horchi muuseumi teadusjuht Andre Meyer.

Toonastest suurtest kriisidest tulid siinsed ettevõtted läbi liitudes.

"1920-ndate aastate keskpaigas vähendati imporditolle autodele, nii et välismaised autod pääsesid Saksamaale palju odavamalt kui varem ja see pani Saksa ettevõtted surve alla. 1929. aastal tuli globaalne majanduskriis. Rohkem kui 80-st Saksamaa autotootjast jäi ellu vaid kümmekond," ütles Meyer.

Autod nihutasid kiiruspiire ja muutusid igapäevaelu osaks. Kui Ida-Saksa inimestel muidugi õnnestus Zwickaus toodetud legendaarne Trabant kätte saada.

Vabaduse saabudes need enam müügiks ei läinud ja algas Volkswageni ajastu.

"Volkswagen tuli ja investeeris ja see sümboliseeris lootust 4000 tehase töötajale ja selle varustajatele," ütles Meyer.

Praegu sahisevad siinsest tehasest välja elektriautod.

See on Volkswageni loo praegune peatükk Zwickaus. Milline tuleb järgmine peatükk, pole praegu veel teada.

"Kriisis paistab alati uus algus. Me ei tea, kuidas see välja näeb - kas Volkswageniga või mõne teise ettevõttega, aga taristu on olemas ja inimesed on olemas. Kõik, mida meil vaja on, on mõni investor ideega. Ja vaja on ka õiget poliitilist raamistikku, praegu on näiteks energiahinnad rahvusvahelises võrdluses kõrged," lausus Meyer.

rahvusvahelises võrdluses kõrged.

Võimalikke uusi algusi otsitakse.

"Üks teema on kogu täiselektrilise ühiskonna kontseptsioon, millega me tahame tegeleda. On kiibitööstuse teema. Me võime mõelda ka teistsugustele autotööstuse vormidele või teistele brändidele, samuti tehnoloogiale, mida saab rakendada isesõitvatel autodel või isegi kosmoses," ütles abilinnapea Queck.

Ühe võimalusena on räägitud, et Zwickaus hakatakse kokku panema Hiina autosid. Kas Saksamaa on üldse enam hea koht tööstusele?

"See on väga hea koht. Me saame toetuda pikale ajaloole ja tööstuse muutumisele. Me oleme alati näidanud, et uusi tehnoloogiaid saab siin arendada. Nii et olukord ei ole lootusetu," sõnas Queck.