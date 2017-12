Koolilapsed koostasid Eesti sünnipäeva auks taimevaramu

Õpilased üle kogu Eesti veetsid oma suve kõigepealt kühvlitega mullas ja siis ninapidi taimemäärajates tuhnides, et kodumaa sünnipäevaks taimevaramu kokku panna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oli ka üks põnev, väga tugev kõrvenõges kogutud, mis ka herbaarleheks tehti. Taimi tuli väga palju erinevaid, me isegi ei osanud loota, et lapsed suudavad nii palju erinevaid taimi leida," rääkis Tartu ülikooli loodusmuuseumi koordinaator Eva-Liisa Orula.

"Kõigepealt me läksime metsa ja leidsime mõne huvitavama taime ning selle korjasime ettevaatlikult juurte ja kogu taime kõigi osadega kaasa. Siis hakkasime seda kuivatama," kirjeldas Elva gümnaasiumi õpilane Jaak.

Sellele järgnes määramise osa, mis paljude jaoks kujunes herbaariumi valmistamise juures kõige raskemaks.

"Kui taim on kuivanud, siis see ei ole õige õievärviga," selgitas Kääpa põhikooli õpilane Katre.

"Taimed on üpris sarnased ja siis mõne taimega läks ikka pool tundi, aga lõpuks ikka määrasime, ma arvan, enam-vähem õigesti," sõnas Elva gümnaasiumi õpilane Oliver.

Arvatust keerulisemaks osutus ka taimede leidmine. "Pigem oli vaja otsida ikka, kohe võtta ei olnud neid," tõdes Lasila põhikooli õpilane Urmet.

"Üks, mida õpilased ka ise välja tõid, oli see, et neil kooli ümbrusest oli raske õitsvaid taimi korjata, sest kooli ümbrusest niidetakse nii tihti. See on ka üks asi, mis tegelikult meil liigirikkust vähendab," märkis Orula.

Tuleval aastal võivad kõik soovijad Tartu ülikooli juhendite järgi Eesti taimevaramut veelgi täiendada.