Roonemaa soovitab kiiresti netiparoolid ära vahetada

"Igaks juhuks peaks iga eesti inimene täna oma paroolid ära muutma. Igal pool, kõik vanad paroolid, mis kasutuses, tuleks kohe praegu välja vahetada," rääkis Roonemaa Vikeraadiole.

Ta lisas, et kogu leke oli oluliselt suurem, kui välja paistab. "Kunagi lekkisid paroolid krüptituna, lahti tehtui neist vaid osa," lisas Roonemaa, selgitases, et kui kellegi paroole pole praegu avalikustatud, siis homme võivad need juba olla.

Samas pole toimunu Roonemaa sõnul väga erakordne asi, kuna paroole lekib ja kontode sissemurdmisi toimub igal päeval.

Roonemaa lausus, et eriti rumal on kasutada ühte ja sama parooli igal pool, kuid samas on see. "Samas pole mõistlik küberkaitsjate jutt, et tuleks meeles pidada turvalist 150 parooli. See pole võimalik."

Roonemaa soovitas kasutada programmimänedžeri ja kaheastmelist paroolituvastust.