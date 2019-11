ERR Riias: Läti arstid nõuavad poliitikutelt lubaduste täitmist

Neljapäeval viidi leinamuusika saatel seimi ette pärg meditsiinisüsteemile, samuti kirst, milles puhkab viimset und poliitika. Meditsiinitöötajad olid kaasa võtnud kohvrid, et küsida, kas nad peaksid minema Lätist mujale tööle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei soovi enam niimoodi jätkata. Oleme pikka aega uskunud erinevaid lubadusi, kuid need ei saa olla suuremad seaduse jõust. Kui me ei saa enam seadusi uskuda, siis mida me peaksime uskuma? Seadus peaks olema meie riigis suurim jõud," rääkis Läti noorte arstide assotsiatsiooni juht Karlis Racenis.

Veel enne uue valitsuse moodustamist võttis seim vastu otsuse, et igal aastal tõuseb meditsiinitöötajate palk 20 protsenti. Tuleva aasta eelarves tähendaks see 120 miljoni euro suurust summat, kuid valitsus on suutnud kokku saada vaid poole. Nüüd nõuavad meditsiinitöötajad, et parlament ka ise täidaks oma otsuseid.

"Vabandan nii enda kui ka seimi nimel meditsiinitöötajate ees palgatõusu puudutava läbimõtlemata hääletuse pärast. Tuleb tunnistada, et majanduskasvu prognoos oli toona palju optimistlikum," ütles seimi esimees Inara Murniece.

"Me ei suuda täita iseenda antud lubadust. Nii et kõigepealt vabandame, et oleme tekitanud asjatuid lootusi... Vastuvõtmatu!" rääkis Arengule! Poolt! fraktsiooni esimees Daniels Pavluts.

Arstide esindajad pole riigi juhtidega kohtumiste järel kompromissidega nõus olnud.

"Mõistan, et eelarve tegemine on raske, kuid see ju ongi poliitikute töö. See on teie kohustus. Keegi pole öelnud, et see peab kerge olema. Nagu tervishoiuski," kommenteeris Racenis.

"Olukord on väga keeruline. Peame mõtlema, kuidas edasi minna," tõdes Läti arstide ühenduse president Ilze Aizsilniece.

Reedel süütavad arstid küünlad, langetavad poolde vardasse Läti lipu ja loodavad, et seim järgmisel nädalal eelarvet vastu võttes nende nõudmised täidab. Kui seda ei juhtu, hakatakse koguma allkirju parlamendi laialisaatmiseks.